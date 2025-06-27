Bursa'da sosyal medya üzerinden “akıllı hisse yatırımı” adı altında kurulan sahte bir yatırım ağıyla 2 milyon 400 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonrası 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4’ü tutuklandı.

Sosyal medyada başlayıp Kapalıçarşı’da altına dönüştü

Dolandırıcılık, Kasım 2024’te sosyal medyada tanıtımı yapılan bir “Hisse Yatırımı” WhatsApp grubuyla başladı. Gruba katılan müşteki, kendisine yatırım uzmanı gibi tanıtılan kişilerce yönlendirildi. Bu kişiler, müştekinin telefonuna program yükletti ve banka hesaplarından farklı hesaplara toplam 2,4 milyon TL aktarmasını sağladı.

Şüpheliler, elde ettikleri paraları İstanbul Kapalıçarşı’daki bazı kuyumcu hesapları ile paravan şirketler aracılığıyla akladı. Paraların bir kısmı kripto cüzdanlara, bir kısmı ise fiziki altına çevrilerek sisteme iz bırakmadan çıkarıldı.

Şebeke ormanda gizlenmiş villada faaliyet gösteriyordu

Yürütülen teknik takip sonucu şebekenin İstanbul’da ormanlık alanda bulunan bir villada faaliyet gösterdiği tespit edildi. Burada ve diğer adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında:

Tam otomatik silah ve 2 şarjör

3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 67 fişek

9 dizüstü bilgisayar, 1 tablet

53 cep telefonu, 102 SIM kart bulunuyor

Geniş çaplı dolandırıcılığın izleri sürülüyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Hatay’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen dijital delillerin incelenmesiyle başka dolandırıcılık olaylarının da aydınlatılması bekleniyor.