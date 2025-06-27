Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleymaniye Mahallesi’nde yapımı süren bir cami inşaatında çalışan genç işçi, çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.

22 yaşındaki işçi B.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının durumu ağır

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, genç işçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş kazasının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iş güvenliği önlemleriyle ilgili ihmal iddiaları da araştırılıyor.