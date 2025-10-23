Dolar
Haberin Gündemi Magazin Survivor 2026 All Star Kadrosu Şekilleniyor: Keremcem Yarışmaya Katılıyor

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

TV8'in en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor, 2026 sezonuna hazırlanırken, yarışmacı kadrosu da şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Bayhan Gürhan'ın katılacağı duyurulmuştu. Şimdi ise yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, yarışmaya katılacak bir diğer ünlü ismi duyurdu. Bu sezon Survivor'a katılacak olan sanatçı, müzikseverler için sürpriz bir isim oldu.

Acun Ilıcalı'dan Duyuru

Acun Ilıcalı, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla, Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor. Bayhan Gürhan'ın ardından, ünlü şarkıcı Keremcem'in de yarışmaya katılacağı bilgisi paylaşıldı. Ilıcalı, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum.” Bu açıklama, izleyiciler arasında heyecan yarattı.

Survivor 2026'nın Konsept ve Çekim Alanı

Yeni sezonun Dominik Cumhuriyeti'nde çekileceği daha önce açıklanmıştı. Survivor 2026, All Star konseptiyle izleyicilerin karşısına çıkacak ve geçmiş sezonlarda iz bırakan yarışmacıları yeniden bir araya getirecek. Keremcem ve Bayhan Gürhan'ın katılımı, yarışmanın rekabetini artıracak ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu iki ünlü ismin yanı sıra, yarışmanın diğer sürpriz isimlerinin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Survivor'un her sezonu, izleyicilere heyecan verici anlar sunarken, bu sezon da merakla bekleniyor. Yarışmanın önceki sezonlarında yaşanan olaylar ve unutulmaz anlar, izleyiciler tarafından hatırlanıyor. Survivor 2026'nın kadrosunun tamamlanmasıyla birlikte, yarışma severler için yeni bir dönem başlayacak.

