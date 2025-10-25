Sima Tarkan'dan Cinsiyet Partisine Gizlilik Sözleşmesi

Sosyetenin tanınmış simalarından Sima Tarkan Başoğlu ve eşi Mark Başoğlu, ilk bebeklerini kucaklarına almak için geri sayım yaparken, düzenledikleri cinsiyet partisiyle dikkat çekti. Ancak bu etkinlik, sadece bebeklerinin cinsiyetinin açıklanmasıyla değil, alınan sıkı gizlilik önlemleriyle de gündeme geldi. Ünlü çift, davetlilerden gizlilik sözleşmesi imzalatırken, mekan çalışanlarının cep telefonlarını da toplatmayı tercih etti.

Cinsiyet Partisi ve Gizlilik Önlemleri

Sima Tarkan, sosyal medya fenomeni ve influencer olarak tanınan bir isim olmasının yanı sıra, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan çift, şimdi de ilk bebeklerinin heyecanını yaşamaya başladı. Partinin detayları, Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un kaleme aldığı yazıda yer aldı. Cinsiyet partisinin, davetlilere gizlilik sözleşmesi imzalatılarak gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu sözleşme, etkinliğin mahremiyetini koruma amacı taşıyor.

Etkinlikteki Huzur ve Gizlilik

Sima Tarkan’ın cinsiyet partisi, özellikle gizlilik önlemleri ile dikkat çekti. Partinin yapıldığı mekana gelen davetlilere, dışarıya bilgi sızdırmamaları konusunda anlaşmalar imzalatıldı. Ayrıca, etkinlik sırasında mekan çalışanlarının cep telefonları toplandı. Bu durum, sosyal medyada paylaşım yapılmasını engellemeyi amaçlıyordu. Sima Tarkan’ın, cinsiyet partisini bu denli gizli tutma sebebi merak konusu oldu.

Bebeğin Cinsiyeti Ortaya Çıktı

Tüm bu gizlilik önlemlerine rağmen, bebeğin cinsiyetiyle ilgili bilgi sızdı. Sima Tarkan’ın bebeğinin bir erkek olacağı bilgisi, yakın çevresi tarafından doğrulandı. Ünlü sosyal medya fenomeninin ablası Dila Tarkan Doğruer gibi, Sima Tarkan’ın da bir oğlu olacağı öğrenildi. Bu durum, çiftin sosyal medya hesaplarında paylaşacağı yeni mutluluklarının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili tüm bu gelişmeler, Sima Tarkan ve Mark Başoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarıyla daha geniş kitlelere ulaşacak. Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Sima Tarkan, bu süreçte nasıl bir içerik oluşturacağı merakla bekleniyor. Eşinin dostunun etkinlikten haberdar olmaması, gizlilik önlemlerinin ne denli titiz alındığını gösteriyor.