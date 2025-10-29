Dolar
Serenay Sarıkaya, Sevgilisi Mert Demir'i Kuliste Yalnız Bırakmadı

Serenay Sarıkaya, Sevgilisi Mert Demir'i Kuliste Yalnız Bırakmadı

Yayınlanma
14
Serenay Sarıkaya, Sevgilisi Mert Demir'i Kuliste Yalnız Bırakmadı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı sevgilisi Mert Demir’in konserine katılarak ona destek verdi. İlişkilerinin her aşamasında dikkat çekmeyi başaran çift, son olarak Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserdeki samimi anlarıyla gündeme geldi. Kuliste çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni rekorları kırdı.

Mert Demir’in Konseri

Mert Demir, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Konser sırasında, birçok hayranı ve dostu gibi Serenay Sarıkaya da onun performansını izlemek için orada bulundu. İkili, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamaya özen gösterse de bu özel an, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla daha çok dikkat çekti.

Yakın Arkadaşlarının Paylaşımı

Çiftin özel anlarını paylaşan isimlerden biri, senarist Ece Yörenç oldu. Yörenç, kuliste Serenay Sarıkaya’nın da bulunduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabında kırmızı kalp emojisi ile paylaştı. Bu paylaşım, takipçiler arasında hızlı bir şekilde yayılarak büyük beğeni topladı. Fotoğraf, çiftin samimi ve destekleyici ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in bu tür destekleyici anları, hayranları tarafından olumlu karşılanıyor. İkili, sosyal medya paylaşımları ile de ilişkilerindeki sıcaklığı göstermeye devam ediyor. Her paylaşımında büyük bir ilgi gören çift, sanat camiasında da sıkça konuşulmaya devam ediyor.

#Mert Demir
#Serenay Sarıkaya
