Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama

Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama

Yayınlanma
14
Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama
Okunma Süresi: 2 dk

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yüksek bir pencereden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmalar devam ederken, menajeri Erhan Arı'dan önemli açıklamalar geldi. Olay, Güllü'nün söz konusu pencereden düşmesiyle meydana geldi ve sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi almak amacıyla yapılan araştırmalar hız kazandı.

Menajerden Sağlık Durumu Açıklaması

Erhan Arı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Güllü'nün uzun bir süredir sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Arı, "Güllü, uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı ile ilgili sorunlar mevcuttu. Bir hafta önce hastanede tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Bu durumu öğrenmek beni çok üzüyor" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Güllü'nün ani ölümü sonrası yaşanan şokun yanı sıra, sanatçının sağlık geçmişine ışık tuttu.

Olayın Ardındaki Soruşturma Süreci

Olayın ardından başlatılan soruşturma, Güllü'nün düşüş nedenlerini ve bu süreçteki sağlık durumunu araştırmak amacıyla devam ediyor. Soruşturmanın, Güllü'nün sağlık sorunları ve yaşamına ilişkin daha fazla bilgi edinmeyi hedeflediği belirtildi. Güllü'nün hayranları ve sanat camiası, bu trajik olayın ardından derin bir üzüntü yaşarken, sanatçının hayatına dair hatıralar sosyal medyada paylaşılıyor.

Güllü, Türk pop müziğinin önemli figürlerinden biri olarak biliniyordu ve müziği ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı. Hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında büyük bir boşluk bırakırken, sevenleri ve meslektaşları kendisini unutmayacaklarını ifade ediyor. Olayın detayları ve Güllü'nün sağlık durumu hakkında daha fazla bilginin elde edilmesi, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

