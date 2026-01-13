Dolar
Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Ufuk Özkan'dan Korkutan Haber: Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Eden Ufuk Özkan'dan Korkutan Haber: Yeniden Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanınmaktadır. Ancak, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özkan'ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi, hayranlarını endişelendirdi.

Karaciğer Yetmezliği Tedavisi ve Hastaneye Kaldırılması

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde birkaç gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen oyuncunun sağlık durumu, hayranları tarafından dikkatle takip ediliyordu. Ancak son gelişmeler, Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığını gösterdi.

Sağlık Durumu Üzerine Açıklamalar

Ufuk Özkan, hastaneye kaldırılma nedenini ve sağlık durumunu sosyal medya aracılığıyla duyurdu. "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm," diyen Özkan, yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini de açıkladı. Kullandığı ilacın yan etkileri nedeniyle vücudunda lekeler oluştuğunu ve şiddetli mide bulantısı yaşadığını belirtti. Doktorlar tarafından riskli grupta yer aldığı için gözetim altında tutulduğunu ifade etti ve şu an durumunun daha iyi olduğunu ekledi.

Karaciğer Nakli Süreci

Özkan'ın tedavisi devam ederken, karaciğer nakli olma bekleyişi de sürüyor. Daha önce doktor heyetinden nakil talebinin reddedildiği öğrenildi. Kardeşi Umut Özkan, bu sürecin oldukça sancılı geçtiğini belirtti. Konya’da bir reklam filminde çalışan genç bir ışıkçı arkadaşının gönüllü olarak karaciğerini vermek istediğini, buna rağmen doktor heyetinin ret kararı aldığını söyledi. Umut Özkan, "Kardeşimin durumu onu çok üzüyor. Onu setlere gitmemesi yönünde uyardım, ancak o, 'Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım' diyerek kararlılığını gösterdi" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncunun yaşadığı bu zorlu süreç, hayranları ve sevenleri tarafından yakından izlenirken, sağlık durumu hakkında yeni gelişmelerin olması bekleniyor. Ufuk Özkan’ın, yaşadığı bu zorlu dönemde desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

