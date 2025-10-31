Reha Muhtar ile Deniz Uğur Arasındaki Velayet Savaşı Sona Erdi!

Ünlü gazeteci Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki velayet mücadelesi, İstanbul Aile Mahkemesi tarafından verilen karar ile sonuçlandı. İkiz çocukların velayeti konusunda uzun süredir devam eden dava, her iki tarafın da beklentilerini etkileyen önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Dava Süreci ve Son Gelişmeler

Reha Muhtar, 2010 yılında Deniz Uğur ile evliliğini sonlandırdıktan sonra, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in velayetini almıştı. Ancak geçen yıl, Deniz Uğur, mahkemeye başvurarak çocukların velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Bu başvuru, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada değerlendirildi. Dava sürecinde her iki tarafın avukatları da hazır bulunarak çeşitli deliller sundu. Duruşma, basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirildi.

Mahkeme Kararı ve Velayet Düzenlemeleri

İstanbul 14. Aile Mahkemesi, Deniz Uğur’un velayet talebini kabul etti ve çocukların velayetini anneleri Deniz Uğur Gülener’e verdi. Karar doğrultusunda, Reha Muhtar’a çocuklarıyla belirli günlerde bir araya gelme izni verildi. Bu düzenlemeye göre, Muhtar her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günleri saat 10.00 ile 18.00 arasında, ayrıca Babalar Günü’nde de aynı saatler arasında çocuklarını görebilecek.

Tarafların Açıklamaları

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Reha Muhtar, baba olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade ederek, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım," dedi. Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun ise, müvekkilinin uzun süredir karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, "Müvekkilim ve ben, Reha Muhtar’ın çeşitli iftira ve karalama kampanyalarına maruz kaldık. Bugün bu mücadelenin haklı zaferini elde ettik. Çocukların üstün yararı doğrultusunda velayetleri anneleri Deniz Uğur’a verilmiştir," şeklinde konuştu. Altun, mahkemenin adaletin tecelli ettiği bir karar verdiğini de belirtti.

Bu gelişme, her iki tarafın da çocukların velayeti konusunda yaşadığı duygusal ve hukuki mücadele açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mahkeme kararı, tarafların gelecekteki ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırırken, velayet düzenlemelerinin çocukların menfaatleri doğrultusunda yapılması gerektiği vurgusu da dikkati çekiyor.