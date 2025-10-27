Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira'nın özel hayatı, son dönemde magazin gündeminde sıkça yer almakta. Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından adı, Rabia Soytürk ile anılmaya başlandı. Bu durum, hem hayranları hem de medya tarafından yakından takip edildi. Ancak, iddialara ilişkin gelen sorulara Rabia Soytürk’den net bir yanıt geldi.

Rabia Soytürk'ten Açıklama

Katıldığı bir etkinlikte, Lucas Torreira ile ilişki yaşadığına dair soru üzerine Rabia Soytürk, "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde yanıt vererek, birliktelik iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bu açıklama, magazin dünyasında merakla beklenen bir yanıt olarak dikkat çekti. İkilinin arasındaki ilişki hakkında çıkan spekülasyonlar, Soytürk'ün net ifadeleriyle son bulmuş oldu.

Medya ve Hayranların Tepkisi

Magazin basınının yoğun ilgi gösterdiği bu iddialar, sosyal medya platformlarında da geniş yankı bulmuştu. Hayranların, oyuncuların özel hayatlarına olan ilgisi, bu tür haberlerin dolaşımını artırırken, Rabia Soytürk'ün açıklaması bu spekülasyonların sona ermesine neden oldu. Ünlü isimlerin ilişkileri her zaman merak konusu olurken, Soytürk'ün duruşu, basına karşı şeffaf bir yaklaşım sergilediğini gösterdi.

Sonuç olarak, Rabia Soytürk, Lucas Torreira ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını net bir biçimde ifade ederek, bu konu üzerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Bu tür iddialar, ünlü isimlerin hayatlarında sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, Soytürk’ün açıklaması, takipçileri için durumu netleştirmiş oldu.