Dolar
41,9339 %0,23
Euro
48,8068 %0,43
Gram Altın
5.422,39 % -2,22
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı

Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira'nın özel hayatı, son dönemde magazin gündeminde sıkça yer almakta. Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisinin sona ermesinin ardından adı, Rabia Soytürk ile anılmaya başlandı. Bu durum, hem hayranları hem de medya tarafından yakından takip edildi. Ancak, iddialara ilişkin gelen sorulara Rabia Soytürk’den net bir yanıt geldi.

Rabia Soytürk'ten Açıklama

Katıldığı bir etkinlikte, Lucas Torreira ile ilişki yaşadığına dair soru üzerine Rabia Soytürk, "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde yanıt vererek, birliktelik iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bu açıklama, magazin dünyasında merakla beklenen bir yanıt olarak dikkat çekti. İkilinin arasındaki ilişki hakkında çıkan spekülasyonlar, Soytürk'ün net ifadeleriyle son bulmuş oldu.

Medya ve Hayranların Tepkisi

Magazin basınının yoğun ilgi gösterdiği bu iddialar, sosyal medya platformlarında da geniş yankı bulmuştu. Hayranların, oyuncuların özel hayatlarına olan ilgisi, bu tür haberlerin dolaşımını artırırken, Rabia Soytürk'ün açıklaması bu spekülasyonların sona ermesine neden oldu. Ünlü isimlerin ilişkileri her zaman merak konusu olurken, Soytürk'ün duruşu, basına karşı şeffaf bir yaklaşım sergilediğini gösterdi.

Sonuç olarak, Rabia Soytürk, Lucas Torreira ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını net bir biçimde ifade ederek, bu konu üzerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Bu tür iddialar, ünlü isimlerin hayatlarında sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, Soytürk’ün açıklaması, takipçileri için durumu netleştirmiş oldu.

Instagram’dan Rekabeti Kızıştıracak Yapay Zeka Özelliği
Instagram’dan Rekabeti Kızıştıracak Yapay Zeka Özelliği
#Teknoloji / 27 Ekim 2025
Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü
Bahisçi Hakemler Böyle Deşifre Oldu! Süper Lig'e Şaibe Düştü
#Spor / 27 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Burak Sergen, 26 Yaş Küçük Eşiyle Sosyal Medyada Dikkat Çekti
Burak Sergen, 26 Yaş Küçük Eşiyle Sosyal Medyada Dikkat Çekti
Magazin
America Ferrera’dan Hollywood’a Çağrı: 'Ayağa Kalkma Zamanı'
America Ferrera’dan Hollywood’a Çağrı: 'Ayağa Kalkma Zamanı'
İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı
İhracatta Talep Eşik Değerin Altında Kaldı
Bülent Kuşoğlu Kimdir? Ankara Milletvekili ve Bürokrat Kariyeri
Bülent Kuşoğlu Kimdir? Ankara Milletvekili ve Bürokrat Kariyeri
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler
Altın Fiyatları Canlı Takip 27 Ekim 2025
Altın Fiyatları Canlı Takip 27 Ekim 2025
Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?
Kasım Celbi 2025 Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Sevk Sınıflandırma Sonuçları Saat Kaçta Duyurulacak?
2026 Ocak Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
2026 Ocak Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft