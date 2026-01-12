Nilperi Şahinkaya'nın Sosyal Medya Paylaşımı Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, özel hayatında yaşadığı gelişmelerle sıkça magazin dünyasında yer alıyor. Son olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Şahinkaya, yönetmen Baturalp Bekar ile olan ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi. İkili, son dönemde aşklarıyla ilgili samimi paylaşımlarda bulunarak takipçilerinin ilgisini çekiyor.

İlişkinin Başlangıcı ve Gelişimi

Nilperi Şahinkaya, önceki ilişkisi Emre Yusufi ile beş yıl süren birlikteliğini sonlandırmasının ardından, kısa bir süre içinde yeni bir aşka yelken açtı. Yönetmen Baturalp Bekar ile olan ilişkisini "mahalle aşkı" olarak tanımlayan Şahinkaya, tanışma hikayesini de şu şekilde aktardı: "Mahallede tanıştık. Sonra ilerledi. İlk adımı Baturalp attı." Bu samimi açıklama, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı ve çiftin ilişkisine dair merak uyandırdı.

Gündeme Oturan Video

Son olarak, Şahinkaya'nın sosyal medya hesabında paylaştığı video büyük ilgi gördü. Videoda, "Şu anki sevgilim" ifadesini kullanan Şahinkaya, Baturalp Bekar'ın tepkisini alarak kısa bir süreliğine şok yaşamasına neden oldu. Bekar’ın, "Şu anki sevgilim ne demek?" şeklindeki sorusu ve ardından gelen "Ne sırıtıyorsun?" tepkisi, izleyenler tarafından eğlenceli bir anekdot olarak değerlendirildi. Bu durum, çiftin arasındaki tatlı çekişmeyi de gözler önüne serdi.

Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. İlişkileri hakkındaki açıklamaları ve eğlenceli anları, hem hayranları hem de magazin dünyası tarafından ilgiyle izleniyor. Şahinkaya ve Bekar’ın ilişkisi, bu paylaşımlarla birlikte daha fazla dikkat çekmeye devam edecek gibi görünüyor.