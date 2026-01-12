Nebahat Çehre'den Ölüm Korkusu ve Vasiyet İtirafı

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 81 yaşında kariyeri ve yaşamı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuk kariyerine 1961 yılında Göksel Arsoy ve Leyla Sayar'ın başrollerini paylaştığı "Yaban Gülü" adlı yapımla adım atan Çehre, toplamda 64 yıllık sürede 110 sinema filmi ve televizyon dizisinde yer aldı. Katıldığı bir programda, özellikle 2011-2014 yılları arasında yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan karakterinin ölüm sahnesini ilk kez izlediğini ifade etti.

Ölüm Korkusu ve Aile İlişkileri

Nebahat Çehre, "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki ölüm sahnesini izlememiş olmasının ardındaki nedenleri de paylaştı. Ölüm korkusunu dile getirirken, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama bu korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum," dedi. Çehre'nin bu açıklamaları, onun ölümle olan duygusal bağını ve bu konuda yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Vasiyet Hazırlığı ve Nedenleri

Ölüm korkusuna rağmen hayatın gerçekleriyle yüzleştiğini belirten Nebahat Çehre, annesinin vefatından sonra vasiyetini hazırladığını dile getirdi. Yaklaşık 10 yıl önce bu kararı aldığını vurgulayan Çehre, vasiyetinin amacını "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım" sözleriyle açıkladı. Ancak vasiyetinin içeriği hakkında detay vermekten kaçındı.

Nebahat Çehre'nin açıklamaları, yaşamı boyunca başa çıktığı duygusal zorlukları ve ölümle olan ilişkisini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Sanatçı, hem kariyeri hem de kişisel yaşamı ile ilgili içsel bir yolculuğa çıkarken, izleyicilerine de duygusal bir bakış açısı sunmuş oldu.