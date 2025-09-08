Dolar
41,2755 %0,27
Euro
48,4698 %0,47
Gram Altın
4.823,54 % 1,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti

MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti
Okunma Süresi: 2 dk

MTV Video Müzik Ödülleri, New York'ta gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yılki ödül töreninde TikTok fenomeni Alix Earle'ın tercih ettiği cesur elbise, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki Earle, önden sade görünen ancak yanlardan derin bir dekolte sunan beyaz mini bir Tom Ford elbise ile dikkatleri üzerine çekti. Elbisenin kısa boyu, uzun bacaklarını ön plana çıkarırken, yan taraflardaki geniş kesimler de dikkat çekti.

Elbisenin Tartışmalı Tasarımı

Earle'ın sütyensiz giydiği bu elbisesi, siyah stiletto topuklularla tamamlandı. Ancak, bu cesur seçim, hayranları arasında karışık tepkilere neden oldu. Birçok kişi elbiseyi "yastık kılıfı", "peçete" ya da "çöp torbası" gibi benzetmelerle eleştirdi. Sosyal medya platformlarında "Bu elbise mi yani?" ve "Allah aşkına ne giymiş?" gibi yorumlar yayıldı. Eleştirilerin yanı sıra, bazı takipçileri ise Earle'ü övgü dolu sözlerle destekleyerek, "İkonik", "harika görünüyor" ve "kusursuz" ifadelerini kullandı.

Kız Kardeşiyle Katılımı ve Eğlenceli Anlar

Alix Earle, ödül törenine kız kardeşi Ashtin Earle ile birlikte katıldı. Ashtin, kahverengi deri, bağcıklı detaylara sahip asimetrik kesimli bir elbise tercih etti ve görünümünü altın rengi sandalet topuklularla tamamladı. Ödül töreni sırasında Earle, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Elbisesinin kırışmaması için minibüste yan yatarak yaptığı yolculuğu gösteren videosu, takipçilerini güldürdü. Bu esprili paylaşım, sosyal medyada "Peçeteyi kırıştırma sakın!" gibi yorumlarla karşılık buldu.

Alix Earle'ın cesur elbise tercihi, ödül töreninin en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı. Sosyal medyada hızla yayılan bu tartışmalar, genç fenomenin moda dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

#Amerika Birleşik Devletleri
#Magazin
#Müzik
#Alix
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
Togg, Avrupa Lansmanını Gerçekleştirerek Yapay Zeka Odaklı İnovasyonunu Artırıyor
#Teknoloji / 08 Eylül 2025
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
#Genel / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
Kenan İmirzalıoğlu Düğünde Coştu
Magazin
Zuhal Topal Yaz Aylarına Veda Ederken Sosyal Medyada Gündem Oldu
Zuhal Topal Yaz Aylarına Veda Ederken Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri
Cevdet Yılmaz: Ülkemiz, 2025 Sonunda Avrupa'nın 6'ncı Büyük Ekonomisi Olacak
Cevdet Yılmaz: Ülkemiz, 2025 Sonunda Avrupa'nın 6'ncı Büyük Ekonomisi Olacak
CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerginlik: Gürsel Tekin İçeriye Girdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerginlik: Gürsel Tekin İçeriye Girdi
Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti
Yasemin Yürük’ün Babası Mehmet Yürük Hayatını Kaybetti
Anfaş Fresh Antalya Kapılarını Açıyor: 50 Ülkeden Katılım Bekleniyor
Anfaş Fresh Antalya Kapılarını Açıyor: 50 Ülkeden Katılım Bekleniyor
Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025
Güncel Altın Fiyatları 8 Eylül 2025
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft