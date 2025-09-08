MTV Video Müzik Ödülleri'nde Alix Earle'in Cesur Elbisesi Dikkat Çekti

MTV Video Müzik Ödülleri, New York'ta gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yılki ödül töreninde TikTok fenomeni Alix Earle'ın tercih ettiği cesur elbise, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki Earle, önden sade görünen ancak yanlardan derin bir dekolte sunan beyaz mini bir Tom Ford elbise ile dikkatleri üzerine çekti. Elbisenin kısa boyu, uzun bacaklarını ön plana çıkarırken, yan taraflardaki geniş kesimler de dikkat çekti.

Elbisenin Tartışmalı Tasarımı

Earle'ın sütyensiz giydiği bu elbisesi, siyah stiletto topuklularla tamamlandı. Ancak, bu cesur seçim, hayranları arasında karışık tepkilere neden oldu. Birçok kişi elbiseyi "yastık kılıfı", "peçete" ya da "çöp torbası" gibi benzetmelerle eleştirdi. Sosyal medya platformlarında "Bu elbise mi yani?" ve "Allah aşkına ne giymiş?" gibi yorumlar yayıldı. Eleştirilerin yanı sıra, bazı takipçileri ise Earle'ü övgü dolu sözlerle destekleyerek, "İkonik", "harika görünüyor" ve "kusursuz" ifadelerini kullandı.

Kız Kardeşiyle Katılımı ve Eğlenceli Anlar

Alix Earle, ödül törenine kız kardeşi Ashtin Earle ile birlikte katıldı. Ashtin, kahverengi deri, bağcıklı detaylara sahip asimetrik kesimli bir elbise tercih etti ve görünümünü altın rengi sandalet topuklularla tamamladı. Ödül töreni sırasında Earle, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Elbisesinin kırışmaması için minibüste yan yatarak yaptığı yolculuğu gösteren videosu, takipçilerini güldürdü. Bu esprili paylaşım, sosyal medyada "Peçeteyi kırıştırma sakın!" gibi yorumlarla karşılık buldu.

Alix Earle'ın cesur elbise tercihi, ödül töreninin en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı. Sosyal medyada hızla yayılan bu tartışmalar, genç fenomenin moda dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.