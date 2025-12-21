Dolar
Lefkoşa'nın Efsane Berberi Artık Kadınlara da Hizmet Veriyor!

Lefkoşa’nın Efsane Berberi Artık Kadınlara da Hizmet Veriyor!

Yayınlanma
14
Lefkoşa’nın Efsane Berberi Artık Kadınlara da Hizmet Veriyor!
Okunma Süresi: 2 dk

Lefkoşa’nın tanınmış erkek berberlerinden KAMSEL'in Direktörü Kamil Kanlı, 24 yıllık tecrübesini yeni bir vizyonla birleştirerek markasını GLOWLUXE Güzellik Merkezi'ne dönüştürdü. Artık yalnızca erkeklere değil, kadınlara da hizmet vermeye başlayan bu merkez, Ortaköy'de üç katlı modern binasında kapılarını açarak geniş bir müşteri portföyüne ulaşmayı hedefliyor.

Kamil Kanlı, mesleğini 30 yıldır tutku ve özveriyle sürdürdüğünü belirterek, "Berberlik bizim için bir sanat. Bu sanatı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve gelecek nesle teslim etmek gurur verici" ifadelerini kullandı. Yeni konseptte oğlu Mehmet Kemal Kanlı ile birlikte çalışan Kamil Kanlı, GLOWLUXE markasıyla hem kadın hem de erkek müşterilere özel hizmetler sunmayı amaçlıyor.

GLOWLUXE Güzellik Merkezi, kadın kuaför alanında saç kesiminden renklendirmeye, bakım ve güzellik uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarken, erkek müşterilere yönelik saç ve bakım uygulamalarına da devam ediyor. Merkez, kadrosunu güçlendirerek sektörde tanınan isimlerden Musa Deniz'i de bünyesine katarak güzellik dünyasında önemli bir adım atmış bulunuyor.

GLOWLUXE Güzellik Merkezi, "herkese iyi görünme lüksünü yaşatmak" mottosuyla Lefkoşa'da güzellik ve bakım anlayışını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, modern ve profesyonel bir hizmet anlayışı ile sektördeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan bu yeni oluşum, kadın ve erkeklerin beklentilerini karşılamaya yönelik geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

