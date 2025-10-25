Dolar
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun Aşk İddiaları Magazin Dünyasını Sarsıyor

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun Aşk İddiaları Magazin Dünyasını Sarsıyor
Son günlerde magazin gündemini meşgul eden bir iddia, ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu arasında bir aşk ilişkisinin olduğuna dair çıkan haberlerle ortaya çıktı. Bu iddialar, Yağcıoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımın ardından hız kazandı ve takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı.

İlk İddialar ve Sosyal Medya Paylaşımları

Olay, Selin Yağcıoğlu'nun bir Instagram paylaşımında gelen "O ev Kerem Bürsin'in evi" mesajı ile başladı. Bu mesaj, sosyal medya kullanıcıları arasında aşk iddialarının hızla yayılmasına yol açtı. Üstelik, Selin Yağcıoğlu'nun yakın arkadaşı ve aynı zamanda Bürsin'in eski sevgilisi olan Mehtap Algül'ün de bu konudaki dedikodulara dahil olması, durumun daha da ilginç hale gelmesine neden oldu. Algül, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, özel konuşmalarının izni olmadan magazin içeriklerine servis edilmesinin kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Algül'ün Açıklamaları ve Tepkiler

Mehtap Algül, "Son birkaç gündür rızam dışında maruz kaldığım bazı magazin içerikleriyle muhatap oluyorum. Özel hayatımla ilgili iznim olmadan bilgi paylaşılması benim için oldukça rahatsız edici" diyerek durumu netleştirmeye çalıştı. Bu açıklama, Selin Yağcıoğlu'nun sosyal medyada eleştirilmesine de neden oldu. Bazı kullanıcılar, Yağcıoğlu'nun bu ilişkiyi gizli tutmaya çalıştığı ve zamanla bu durumu açığa çıkarmak için çaba sarf ettiği yönünde yorumlar yaptı.

Selin Yağcıoğlu'nun Geçmiş İlişkileri

Ayrıca, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin ardından Yağcıoğlu'nun eski sevgilisi Alan Hakko'nun sosyal medya üzerinden onu takipten çıktığı belirtildi. Selin Yağcıoğlu, 2022 yılında oyuncu Berk Atan ile bir ilişki yaşamış, 2018 yılında ise lise yıllarında tanıştığı Gökhan Balarısı ile evlenmiş ve bir çocuk sahibi olduktan sonra boşanmıştı. Diğer taraftan, Kerem Bürsin ise kısa süre önce Melisa Sapancı Tapan ile birlikteydi. Şu anki aşk iddiaları, her iki tarafın da geçmiş ilişkilerine dair yeni bir tartışma alanı açmış durumda.

Yapılan paylaşımlar ve yapılan açıklamalar, magazin dünyasında geniş yankı bulurken, bu ilişkinin nasıl bir gelişim göstereceği merakla bekleniyor. Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun durumu, sosyal medya platformlarında ve magazin programlarında sıkça gündeme gelmeye devam edecek gibi görünüyor.

