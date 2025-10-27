Dolar
Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau El Ele Görüntülendi

Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau El Ele Görüntülendi

Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau El Ele Görüntülendi
Dünyaca ünlü pop müzik sanatçısı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Paris'te gerçekleştirilen bir doğum günü partisinde el ele görüntülenerek uzun süredir konuşulan aşk iddialarını somutlaştırdı. İkilinin bu samimi görüntüsü, ilişkilerinin gizli kalma çabalarının sona erdiği izlenimini yaratıyor.

Paris'teki Doğum Günü Partisi

Paris’in lüks otellerinden birinde düzenlenen doğum günü partisi, Katy Perry'nin 40. yaş kutlamasını içeriyordu. Etkinliğe katılan ünlü isimler arasında dikkat çeken bir diğer isim ise Justin Trudeau oldu. Perry, gümüş ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırırken, Trudeau şık bir siyah takım elbise tercih etti. İkilinin birbirlerine olan ilgisi ve samimi halleri, gece boyunca dikkatleri üzerine çekti.

Görgü Tanıklarının Açıklamaları

Partide bulunan bir görgü tanığı, Perry ve Trudeau'nun birbirlerine tamamen odaklandığını belirterek, "Sürekli gülümsüyorlardı, dans ettiler ve el ele ayrıldılar. Aralarındaki bağ artık gizlenemeyecek kadar güçlü," şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, ikilinin ilişkisine dair daha fazla spekülasyon yapılmasına yol açtı.

Önceki Görüntüler ve Sosyal Medya Tepkileri

Perry ve Trudeau, daha önce de bir yat gezisinde birlikte görüntülenmişti. O dönem ikilinin yakınlığı oldukça fazla ilgi görmüş, ancak her iki taraf da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti. Paris'teki bu yeni görüntü, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "ilişki artık resmileşti" yorumlarıyla karşılandı. Kullanıcılar, "Yeni favori çiftimiz!" ve "Aşk sonunda ortaya çıktı!" gibi paylaşımlarla ikilinin ilişkisine destek verdiler.

Henüz Katy Perry veya Justin Trudeau'dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ikilinin el ele görüntülenmesi, hem magazin dünyasında hem de sosyal medya platformlarında yılın sürpriz aşkı olarak değerlendiriliyor. İki ismin ilişkisi, gelecek günlerde daha fazla ilgi odağı olacağa benziyor.

