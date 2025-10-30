Dolar
42,0246 %0,48
Euro
48,6182 %0,69
Gram Altın
5.442,09 % 0,21
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Kanserle Mücadele Eden TikTok Fenomeni Kaelin Bradshaw 29 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kanserle Mücadele Eden TikTok Fenomeni Kaelin Bradshaw 29 Yaşında Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kanserle Mücadele Eden TikTok Fenomeni Kaelin Bradshaw 29 Yaşında Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

Nadir görülen bir safra kanalı kanseri türü olan kolanjiyokarsinom ile mücadelesini sürdüren TikTok fenomeni Kaelin Bradshaw, 29 yaşında hayatını kaybetti. Kaelin, teşhisinden kısa bir süre sonra, 27 Ekim 2023 tarihinde vefat etti. Sosyal medya platformu TikTok’ta yaklaşık 99.000 takipçisi bulunan Bradshaw, hastalığı süresince yaşadığı zorlukları takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşıyordu.

Kanserle Mücadele Süreci ve Paylaşımlar

Kaelin Bradshaw, bu yılın başlarında dördüncü evre kolanjiyokarsinom teşhisi konulduğunu açıkladı. Teşhisinin ardından, tedavi sürecine destek olmak amacıyla bir GoFundMe sayfası oluşturdu. Bu sayfada, hem tedavi masraflarını karşılamak hem de ailesinin maddi yükünü hafifletmek için yardım talep etti. Bradshaw, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla, hem kendi mücadelesini hem de kanserle ilgili farkındalığı artırmayı amaçladı.

Eşinin Duygusal Açıklamaları

Kaelin’in eşi Austin, 29 Ekim Çarşamba günü TikTok üzerinden yaptığı bir güncelleme ile eşinin vefatını duyurdu. Austin, "Kaelin'e teşhis konulduğu andan itibaren yıkılmıştı ama aynı zamanda kararlıydı. Bana ve ailemize savaşacağına ve asla pes etmeyeceğine söz verdi. Sözünü yerine getirdi ama ne yazık ki hastalığı vücudunun savaşma kapasitesinin ötesine geçti," ifadelerini kullandı. Eşinin son anlarının ailesiyle birlikte geçtiğini vurgulayan Austin, Kaelin’in bu zorlu süreçte hiçbir zaman yalnız kalmadığını belirtti.

Toplumsal Farkındalık ve Destek

Kaelin’in hikayesi, sosyal medya platformları aracılığıyla birçok insanın dikkatini çekti. Hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve destek toplamak amacıyla yaptığı paylaşımlar, birçok kişiyi olumlu bir şekilde etkiledi. 16 Ekim tarihinde paylaştığı son TikTok gönderisinde, takipçilerini GoFundMe sayfasına yönlendirdi ve "Gelecek ne getirirse getirsin" diyerek yardım çağrısında bulundu. Bu tür toplumsal destek kampanyaları, benzer hastalıklarla mücadele eden bireyler için önemli bir dayanışma oluşturmaktadır.

#Fenomen
#Kanser
#Tiktok Fenomeni
#Kaelin Bradshaw
İsmihan Baysal: Yolcuyla Sohbet Edebilen Yapay Zeka Destekli SAVVy, Dünyada Bir İlk
İsmihan Baysal: Yolcuyla Sohbet Edebilen Yapay Zeka Destekli SAVVy, Dünyada Bir İlk
#Teknoloji / 30 Ekim 2025
Yenilenen TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi Açıldı
Yenilenen TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi Açıldı
#Spor / 30 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Fenomen Kadir Ezildi'den Eşine 3 Milyonluk Jest: Araba Değil Uçak
Fenomen Kadir Ezildi'den Eşine 3 Milyonluk Jest: Araba Değil Uçak
Magazin
Yasemin Yürük Kimdir? Yaşı ve Yeni Sevgilisi Hakkında Bilgiler
Yasemin Yürük Kimdir? Yaşı ve Yeni Sevgilisi Hakkında Bilgiler
Bakan Işıkhan: "SGK 2028 Yılında Cari Fazla Verecek"
Bakan Işıkhan: "SGK 2028 Yılında Cari Fazla Verecek"
Adana'da Parkta Bıçaklı Saldırı: Üç Lise Öğrencisi Yaralandı
Adana'da Parkta Bıçaklı Saldırı: Üç Lise Öğrencisi Yaralandı
Bir Cumhuriyet Şarkısı: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Süreci
Bir Cumhuriyet Şarkısı: Konusu, Oyuncuları ve Çekim Süreci
Sinan Oğan, Beştepe'de Görüntülendi: Yeni Görünümü Dikkat Çekti
Sinan Oğan, Beştepe'de Görüntülendi: Yeni Görünümü Dikkat Çekti
iPhone 20 Yepyeni Bir Deneyim Sunacak: Fiziksel Tuşlar Kalkıyor
iPhone 20 Yepyeni Bir Deneyim Sunacak: Fiziksel Tuşlar Kalkıyor
Elazığlı Boksör Nilda Nur Eraslan'a Milli Davet
Elazığlı Boksör Nilda Nur Eraslan'a Milli Davet
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft