Kanserle Mücadele Eden TikTok Fenomeni Kaelin Bradshaw 29 Yaşında Hayatını Kaybetti

Nadir görülen bir safra kanalı kanseri türü olan kolanjiyokarsinom ile mücadelesini sürdüren TikTok fenomeni Kaelin Bradshaw, 29 yaşında hayatını kaybetti. Kaelin, teşhisinden kısa bir süre sonra, 27 Ekim 2023 tarihinde vefat etti. Sosyal medya platformu TikTok’ta yaklaşık 99.000 takipçisi bulunan Bradshaw, hastalığı süresince yaşadığı zorlukları takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşıyordu.

Kanserle Mücadele Süreci ve Paylaşımlar

Kaelin Bradshaw, bu yılın başlarında dördüncü evre kolanjiyokarsinom teşhisi konulduğunu açıkladı. Teşhisinin ardından, tedavi sürecine destek olmak amacıyla bir GoFundMe sayfası oluşturdu. Bu sayfada, hem tedavi masraflarını karşılamak hem de ailesinin maddi yükünü hafifletmek için yardım talep etti. Bradshaw, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla, hem kendi mücadelesini hem de kanserle ilgili farkındalığı artırmayı amaçladı.

Eşinin Duygusal Açıklamaları

Kaelin’in eşi Austin, 29 Ekim Çarşamba günü TikTok üzerinden yaptığı bir güncelleme ile eşinin vefatını duyurdu. Austin, "Kaelin'e teşhis konulduğu andan itibaren yıkılmıştı ama aynı zamanda kararlıydı. Bana ve ailemize savaşacağına ve asla pes etmeyeceğine söz verdi. Sözünü yerine getirdi ama ne yazık ki hastalığı vücudunun savaşma kapasitesinin ötesine geçti," ifadelerini kullandı. Eşinin son anlarının ailesiyle birlikte geçtiğini vurgulayan Austin, Kaelin’in bu zorlu süreçte hiçbir zaman yalnız kalmadığını belirtti.

Toplumsal Farkındalık ve Destek

Kaelin’in hikayesi, sosyal medya platformları aracılığıyla birçok insanın dikkatini çekti. Hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve destek toplamak amacıyla yaptığı paylaşımlar, birçok kişiyi olumlu bir şekilde etkiledi. 16 Ekim tarihinde paylaştığı son TikTok gönderisinde, takipçilerini GoFundMe sayfasına yönlendirdi ve "Gelecek ne getirirse getirsin" diyerek yardım çağrısında bulundu. Bu tür toplumsal destek kampanyaları, benzer hastalıklarla mücadele eden bireyler için önemli bir dayanışma oluşturmaktadır.