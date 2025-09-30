Hülya Avşar'ın Kira Anlaşmazlığı Mahkemede Çözüme Kavuştu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'deki dairesinde yaşadığı kira artışı anlaşmazlığını mahkeme kararıyla çözüme kavuşturdu. 2019 yılında 6 bin TL olan kira bedelinin zamanla 25 bin TL'ye yükselmesi, taraflar arasında uyuşmazlığa yol açmıştı. Avşar, daha yüksek bir kira talep ettiğinde, kiracısıyla arasında anlaşmazlık oluştu. Bu süreç, arabuluculuk çabalarının sonuçsuz kalmasıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkeme Süreci ve Karar

Hülya Avşar, kiracısı B.Ş. ile yaşadığı kira artışı sorununu çözmek için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, yapılan başvuruları değerlendirerek kiracı aleyhine karar verdi. Mahkeme, kiracının yeni kira bedelini 45 bin TL olarak belirledi. Böylece, Avşar uzun süredir devam eden hukuki mücadelesini kazanmış oldu ve kiracısının ödemesi gereken yeni kira tutarı netleşti.

Kira Bedeli Artışının Arka Planı

B.Ş. adlı kiracı, 2019 yılında daireyi 6 bin TL karşılığında kiralamış ve zamanla bu bedel 25 bin TL'ye yükselmişti. Avşar, kiracısının kira bedelini iki katına çıkarma talebinde bulunduğunda, iki taraf arasında ciddi bir anlaşmazlık doğdu. Arabuluculuk sürecinin başarısız olması üzerine Avşar, hukuki yollara başvurmak zorunda kaldı. Mahkeme, kiracı ve kiraya veren arasında yaşanan bu anlaşmazlığın hukuki boyutlarını değerlendirerek, Avşar'ın talebini kabul etti.

Hülya Avşar'ın Beklentileri

Hülya Avşar, mahkemeden aldığı bu karar ile kira bedelinde istediği artışı elde etmiş oldu. Sanatçı, bu süreçte hem kendi haklarını korumak hem de kiracısının yükümlülüklerini yerine getirmesi adına adım atmış oldu. Mahkemenin verdiği karar, benzer kira anlaşmazlıkları yaşayan diğer kiraya verenler ve kiracılar için de önemli bir örnek teşkil edebilir. Avşar, mahkeme kararının ardından, kiracısı ile ilişkisini nasıl yöneteceği konusunda düşüncelere dalmış durumda.

Böylece, Hülya Avşar'ın kira artışı anlaşmazlığı mahkeme kararı ile sonuçlanmış oldu ve taraflar arasındaki uzun süren hukuki çekişme son buldu.