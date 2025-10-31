Dolar
Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Kızının Mesajları Ortaya Çıktı

Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Kızının Mesajları Ortaya Çıktı

Yayınlanma
14
Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Kızının Mesajları Ortaya Çıktı
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova'daki ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Mekan sahibi Ferdi Aydın’ın şikayeti üzerine yürütülen incelemede, Gülter’in annesine yönelik kullandığı sert ifadeler dikkat çekti. Aydın, savcılığa sunduğu WhatsApp yazışmalarında, Gülter’in annesi için "Gebersin" ve "Ölsün" gibi ifadeler kullandığını belirtti.

Tanık İfadesi ve İddialar

Olayın ardından tanıklık yapan Bircan Dülger, Gülter ile olan uzun yıllara dayanan arkadaşlığını vurguladı. Dülger, Gülter’in kendisine gönderdiği mesajların doğruluğunu onayladığını ve bu mesajların medyaya yansımasının ardından Gülter’in mesajları sildiğini ifade etti. Dülger’in verdiği ifadelere göre, Gülter’in annesi Güllü’yü mutfak önlüğüyle bağladığı ve "Ben bu kadını öldüreceğim" dediği iddia edildi. Bu duruma, Gülter’in dayısının müdahale ettiği aktarıldı.

Mesajların İçeriği ve Tehditler

Dülger, Gülter’in kendisine "Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun" şeklinde mesajlar attığını, ancak bu mesajları dört gün önce sildiğini belirtti. Cenaze sonrası Dülger, Gülter’e "Üç ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sorduğunda, Gülter’in "Ben yaptım ama çok pişmanım abla" yanıtını verdiği ifade edildi. Ayrıca, Dülger, Gülter’in kendisini "Beni savcılıktan arıyorlar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım" diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.

Evdeki Değişiklikler ve Alkol İddiaları

Dülger, keşif heyeti öncesinde Gülter’in evinde bazı düzenlemeler yapıldığını ve Güllü’nün evinde içki şişelerinin konsola dizilerek annesinin alkolik gösterilmeye çalışıldığını iddia etti. Gülter’in geçmişte madde kullandığını ve bu nedenle annesiyle sık sık kavga ettiklerini söyleyen Dülger, Gülter’in eski sevgilisinin de suç kaydının bulunduğunu aktardı.

Olayın Gelişimi ve Adli Süreç

Ferdi Aydın, WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunarak Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu. Dülger, Güllü’nün yaşadığı korkuyu ve bir ay önce kızının yasadışı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını söylediğini aktardı. Güllü, "Ben ölürsem kızım yapmıştır" ifadesini kullandı. Savcılık, Dülger’in ifadeleri ve WhatsApp yazışmaları gibi tüm delilleri değerlendirerek olaya ilişkin net bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.

