Güllü'nün Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Arabesk müziğinin tanınmış ismi Güllü, Yalova'da geçirdiği talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü'nün ani ölümü müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Olayın Detayları

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, sanatçının ikamet ettiği binanın altıncı katındaki terasta, kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte eğlendiği esnada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında meydana geldi. Güllü, düşmeden önce arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşıyordu. Düşüş sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sanatçının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri ve Tören Bilgileri

Güllü'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesi, cenazeyi teslim alarak İstanbul'a götürdü. Sanatçının cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle vakti kılınacağı bildirildi. Güllü'nün ani ölümü, sevenleri ve müzik camiası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Valilikten Açıklama

Yalova Valiliği, olayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen "yüksekten düşme" ihbarı üzerine görevlilerin olay yerine intikal ettiğini belirtti. Açıklamada, sanatçının düştüğü sırada evde kızı ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Güllü'nün hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Ayrıca, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "yüksekten düşme" olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Güllü, Türk müziğinde kendine özgü tarzı ve sesiyle tanınmış bir sanatçıydı. Ani ölümü, hem ailesi hem de hayranları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Ölümünün ardından müzik dünyasından birçok kişi, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak, Güllü'nün anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.