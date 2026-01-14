Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy'un 17 Yıllık Geçmişi: 2009 Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı

Başrolünü Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı "Eşref Rüya" dizisi, izleyicilerin dikkatini çekerken, Ulusoy'un kariyerinin ilk dönemlerine ait görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. 2009 yılında şarkıcı Akın'ın "Oldu mu Yar" adlı müzik klibinde yer alan Çağatay Ulusoy'un, o dönemki hali izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

Çağatay Ulusoy'un Geçmişine Yolculuk

Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasıyla birlikte, Çağatay Ulusoy'un geçmişine dair merak arttı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun özellikle kariyerinin başındaki projelerine yönelerek, o dönemki görüntülerini araştırmaya başladı. Bu arayış sonucunda, Ulusoy'un 17 yıl önceki müzik klibi yeniden gün yüzüne çıktı. Bu nostaljik görüntüler, dizinin yarattığı ilginin etkisiyle sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılarak büyük yankı uyandırdı.

17 Yıl Önceki Klipteki Değişim

34 yaşındaki Çağatay Ulusoy'un, 2009 yılında rol aldığı klipteki görüntüleri, günümüzdeki imajıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir değişim sergiliyor. O dönem yardımcı oyunculuk kariyerine adım atan Ulusoy'un, klipte canlandırdığı karakter ile günümüzdeki Eşref karakteri arasındaki fark, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. İzleyiciler, "Meğer ne kadar farklıymış!" ve "Zamanın gücü... 16 yılda nasıl bu kadar değişmiş şaşırtıcı" gibi yorumlar yaparak, oyuncunun dönüşümüne dikkat çekti.

Sosyal Medya Yansımaları

Klip görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması, kullanıcıların binlerce yorum yapmasına neden oldu. İzleyiciler, Ulusoy'un o dönemki tarzını ve performansını değerlendirirken, "Adam o zaman da yakışıklıymış" gibi ifadelerle oyuncunun geçmişteki halini takdir ettiler. Bu süreç, Ulusoy'un kariyerindeki büyük değişimin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Demet Özdemir'in Geçmişi

Çağatay Ulusoy'un dizideki partneri Demet Özdemir de benzer bir kariyer başlangıcına sahip. Özdemir'in, yıllar önce şarkıcı Ayşe Dinçer'in "Tiki Tak Tak" isimli klibinde dans ettiği görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Özdemir'in klipteki enerjik halleri, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Ayşe Dinçer, Özdemir hakkında yaptığı açıklamada, "O dönemin parasıyla program başına 50 TL kazanıyordu" şeklinde bilgi vermişti.