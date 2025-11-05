Eşref Rüya Bu Akşam Var mı? Eşref Rüya Hangi Günler Yayınlanıyor, Yeni Bölümde Neler Olacak?

Suç ve dram türündeki "Eşref Rüya" dizisinin yeni bölümü, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu akşam dizinin yeni bölümü ekrana gelecek mi? İzleyicilerin merak ettiği Eşref Rüya'nın hangi günlerde yayınlandığı ve yeni bölümde nelerin olacağı gibi detaylar, haberimizin devamında yer alıyor.

Eşref Rüya Hangi Günler Yayınlanıyor?

"Eşref Rüya" dizisi, her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayınlandığı günden bu yana güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Televizyon yayınının ardından, bölümler dijital platform olan Amazon Prime Video üzerinden de izlenebiliyor.

Eşref Rüya Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Dizi her çarşamba saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Prime time kuşağında yer alan "Eşref Rüya", sürükleyici olay örgüsü ile ekran başındaki izleyicileri kendine çekmeyi başarıyor.

Eşref Rüya Dizisinin Konusu

"Eşref Rüya", çocuk yaşta ailesini kaybeden ve sokaklarda büyüyerek suç dünyasının zirvesine ulaşan Eşref Tek'in hikayesini anlatıyor. "Yetimler" adını verdiği bir grup insanla birlikte kendi ailesini oluşturan Eşref, yeraltı dünyasının zorlukları ile mücadele ederken bir yandan da içsel huzur arayışına yöneliyor. Hayatına giren gizemli kadın Nisan, Eşref'in kaderini tamamen değiştirecek olayların tetikleyicisi oluyor. Dizi, karanlık ile ışığın, güç ile vicdanın kesiştiği noktada duygusal ve aksiyon dolu bir hikaye sunuyor.

Eşref Rüya Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Yapımda başrolleri ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir paylaşıyor. Onlara, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ebrar Karabakan, Ahmet Yıldırım ve usta oyuncu Macit Koper eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.