Dolar
42,1098 %0,23
Euro
48,3421 %0,43
Gram Altın
5.388,81 % 1,09
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Eşref Rüya Bu Akşam Var mı? Eşref Rüya Hangi Günler Yayınlanıyor, Yeni Bölümde Neler Olacak?

Eşref Rüya Bu Akşam Var mı? Eşref Rüya Hangi Günler Yayınlanıyor, Yeni Bölümde Neler Olacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Eşref Rüya Bu Akşam Var mı? Eşref Rüya Hangi Günler Yayınlanıyor, Yeni Bölümde Neler Olacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Suç ve dram türündeki "Eşref Rüya" dizisinin yeni bölümü, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu akşam dizinin yeni bölümü ekrana gelecek mi? İzleyicilerin merak ettiği Eşref Rüya'nın hangi günlerde yayınlandığı ve yeni bölümde nelerin olacağı gibi detaylar, haberimizin devamında yer alıyor.

Eşref Rüya Hangi Günler Yayınlanıyor?

"Eşref Rüya" dizisi, her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayınlandığı günden bu yana güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Televizyon yayınının ardından, bölümler dijital platform olan Amazon Prime Video üzerinden de izlenebiliyor.

Eşref Rüya Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Dizi her çarşamba saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Prime time kuşağında yer alan "Eşref Rüya", sürükleyici olay örgüsü ile ekran başındaki izleyicileri kendine çekmeyi başarıyor.

Eşref Rüya Dizisinin Konusu

"Eşref Rüya", çocuk yaşta ailesini kaybeden ve sokaklarda büyüyerek suç dünyasının zirvesine ulaşan Eşref Tek'in hikayesini anlatıyor. "Yetimler" adını verdiği bir grup insanla birlikte kendi ailesini oluşturan Eşref, yeraltı dünyasının zorlukları ile mücadele ederken bir yandan da içsel huzur arayışına yöneliyor. Hayatına giren gizemli kadın Nisan, Eşref'in kaderini tamamen değiştirecek olayların tetikleyicisi oluyor. Dizi, karanlık ile ışığın, güç ile vicdanın kesiştiği noktada duygusal ve aksiyon dolu bir hikaye sunuyor.

Eşref Rüya Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Yapımda başrolleri ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir paylaşıyor. Onlara, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ebrar Karabakan, Ahmet Yıldırım ve usta oyuncu Macit Koper eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

#Dizi
#Eşref Rüya
#Magazin
#Soğuk Haber
#Televizyon
#Yaşam
Türk Telekom’dan Mobilde Rekorlarla Dolu Tarihi Çeyrek
Türk Telekom’dan Mobilde Rekorlarla Dolu Tarihi Çeyrek
#Teknoloji / 05 Kasım 2025
Ticaret Bakanı Bolat: Dört Ay Üst Üste Cari Fazla Vereceğiz
Ticaret Bakanı Bolat: Dört Ay Üst Üste Cari Fazla Vereceğiz
#Ekonomi / 05 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Güllü’nün Kızı Annesini Öldürme Planı Yaptı mı? Şoke Eden Sözler
Güllü’nün Kızı Annesini Öldürme Planı Yaptı mı? Şoke Eden Sözler
Magazin
Stranger Things'te 'zorbalık ve taciz' skandalı: Başrol oyuncusu resmen şikayette bulundu
Stranger Things'te 'zorbalık ve taciz' skandalı: Başrol oyuncusu resmen şikayette bulundu
Tezgahlarda Hamsi Şenliği: 4 Kilo Hamsi 200 TL!
Tezgahlarda Hamsi Şenliği: 4 Kilo Hamsi 200 TL!
KYK Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı: KYK Bursları Ne Zaman Yatacak?
KYK Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı: KYK Bursları Ne Zaman Yatacak?
Özgür Özel: Bahçeli Ne İstiyorsa Yapsın
Özgür Özel: Bahçeli Ne İstiyorsa Yapsın
TOGG Kasım Ayı İndirimleri ve Finansman Fırsatları
TOGG Kasım Ayı İndirimleri ve Finansman Fırsatları
İmamoğlu'nun 'Kasası' Adem Soytekin'in Rüşvet İddiaları Gündemde
İmamoğlu'nun 'Kasası' Adem Soytekin'in Rüşvet İddiaları Gündemde
Jon Snow Pelerinini Nasıl Yapabilirsiniz? IKEA'nın Açıklamalarıyla
Jon Snow Pelerinini Nasıl Yapabilirsiniz? IKEA'nın Açıklamalarıyla
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft