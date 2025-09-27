Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Boşandı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile olan evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Boşanma davası, Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşti. Yurt dışında bulunduğu için duruşmaya katılamayan Gündeş'in avukatı mahkemede onu temsil etti. Çiftin, ayrılık sürecinde birbirlerinden tazminat ya da nafaka talep etmemesi ise dikkat çekti.

Boşanma Açıklaması

Ebru Gündeş, boşanma kararını geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Sanatçı, evliliklerinin başlangıcında duyduğu büyük sevgiye atıfta bulunarak, "Zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır." ifadelerini kullandı. Gündeş, kendisine destek veren herkese de teşekkür etti.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşen boşanma davası, anlaşmalı bir süreç olarak kaydedildi. Ebru Gündeş'in yurt dışında olduğu dönemde avukatı duruşmaya katılarak gerekli işlemleri tamamladı. Anlaşmalı boşanma, tarafların hızlı bir şekilde ayrılabilmesini sağlarken, Gündeş böylece dördüncü evliliğini de sonlandırmış oldu.

Mahkeme Dilekçesi ve Ayrılık Nedenleri

Mahkemeye sunulan dilekçede, çiftin fikirsel ve ruhsal uyumsuzluk yaşadığı belirtilerek, evlilik birliğinin sürdürülemez hale geldiği ifade edildi. Gündeş ve Özdemir'in birbirlerinden herhangi bir tazminat veya nafaka talebinde bulunmamaları, ayrılığın dostane bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum, tarafların evliliklerinin bitişine olgunlukla yaklaştıklarını ortaya koyuyor.

Boşanma sürecinin ardından Ebru Gündeş, kariyerine ve sanat hayatına odaklanmayı planlıyor. Gündeş’in, hayranları ve medyanın ilgisini çekecek yeni projeler üzerinde çalışacağı öngörülüyor.