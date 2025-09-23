Demet Sabancı Çetindoğan'dan Yalıda Özel Davet: Katılımcılar Belli Oldu

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Demet Sabancı Çetindoğan, İstanbul Boğazı manzaralı yalısında yakın arkadaşları ve ailesi için özel bir yemek daveti gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlikte, dostluk ve samimiyet ön plandaydı.

Özel Yemek Davetine Katılan İsimler

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe, ailenin ve yakın dostların katıldığı öğrenildi. Davetli listesinde, Aslı Gümüşel, Nazlı Sabancı, Dilek Türker, Arzu Sabancı, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Yonca Ebuzziya ve Neslihan Sabancı gibi isimler yer aldı. Ayrıca, ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin de bu özel anlara katılması dikkat çekti.

İstanbul'un Sonbahar Akşamında Bir Araya Geldiler

İstanbul'un sonbahar akşamında bir araya gelen davetliler, keyifli sohbetler eşliğinde lezzetli yemeklerin tadını çıkardı. Sosyal medyada etkinliğe dair paylaşımlar yapan katılımcılar, bu özel anları takipçileriyle paylaştı. Davetin sosyal medya platformlarında geniş yankı bulması, katılımcıların bu anları nasıl değerlendirdiğini gözler önüne serdi.

Demet Sabancı Çetindoğan’ın düzenlediği bu özel yemek, sadece bir sosyal etkinlik olmanın ötesinde, dostluk bağlarını güçlendiren bir fırsat olarak öne çıktı. Katılımcılar, bu anlamlı akşamda bir araya gelerek hem keyifli anlar yaşadı hem de birbirleriyle olan ilişkilerini pekiştirdi.