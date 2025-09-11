Dolar
Haberin Gündemi Magazin “Can Borcu” İkilisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

“Can Borcu” İkilisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yayınlanma
14
“Can Borcu” İkilisi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

ATV ekranlarının sevilen dizisi “Can Borcu”nun başrol oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz, dizinin setinde çekilen samimi kareleriyle sosyal medyada dikkat çekti. İkilinin paylaştığı fotoğraflar kısa süre içinde büyük ilgi görerek binlerce beğeni aldı. İzleyiciler, bu özel anların ardından ikilinin uyumunu övgü dolu yorumlarla değerlendirdi.

Setten Paylaşımlar Büyük İlgi Gördü

“Can Borcu” dizisinin başrol oyuncuları Oktay Çubuk ve Çağla Boz, sosyal medya platformlarında paylaştıkları samimi karelerle gündeme oturdu. İkilinin birbirine sarıldığı anlar, hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, bu karelerin ikilinin ekrandaki kimyasının gerçek hayatta da var olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bu durum, dizinin popülerliğini artıran faktörlerden biri oldu.

Hayranlardan Yoğun İlgi

Oktay Çubuk ve Çağla Boz’un sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, hayranları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. İzleyiciler, ikilinin enerjisinin birbirleriyle uyumlu olduğunu ve bu uyumun dizinin başarısına olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, dizinin takipçileri yeni bölümler için sabırsızlandıklarını ifade etti. Bu durum, “Can Borcu”nun izlenme oranlarını olumlu yönde etkileyerek dizinin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına yardımcı oluyor.

ATV’nin dijital platformlarındaki izlenme oranları da dikkat çekiyor. 1993 yılından bu yana dizi projeleriyle tanınan kanal, dijital başarılarıyla da öne çıkıyor. “Can Borcu” dizisi, bu bağlamda ATV’nin dijital başarılarını pekiştiren önemli yapımlardan biri olarak değerlendiriliyor. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerinde neler olacağını merakla bekliyor.

#Oktay Çubuk
#Çağla Boz
#Can Borcu
