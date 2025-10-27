Burak Sergen, 26 Yaş Küçük Eşiyle Sosyal Medyada Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu Burak Sergen, ekranlara yeniden dönmeye hazırlanırken, özel hayatıyla da büyük ilgi topluyor. Reyting rekorları kıran ve izleyicilerin beğenisini kazanan Kuruluş Orhan dizisinde Bursa Tekfuru Şaroz karakterine hayat veren Sergen, son paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Kendisiyle 26 yaş genç olan eşi Gizem Şagban ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekmekte.

Burak Sergen ve Gizem Şagban’ın Evliliği

Burak Sergen, 31 Mayıs 2024 tarihinde Gizem Şagban ile evlendi. Üçüncü evliliğini gerçekleştiren Sergen, daha önce Pamela Spence ve Işıl Sergen ile evlenmişti. Şu anki eşiyle sık sık aşk dolu pozlar paylaşan Sergen, bu paylaşımlar aracılığıyla hem mutluluğunu hem de özel hayatındaki dengeyi gözler önüne seriyor.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Tepkiler

Son olarak, Burak Sergen'in eşiyle birlikte verdiği poz, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. "Evliliğin çok basit bir kuralı var. Evet demeyi öğrendiğiniz zaman gayet güzel geçer evliliğiniz," diyen Sergen’in bu açıklaması, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı takipçiler, yaş farkına dikkat çekerken, diğerleri ise çifte beğeni ve destek mesajları yağdırdı. Bu durum, Sergen çiftinin ilişkisini daha da merak uyandırıcı hale getirdi.

Evlilik Üzerine Düşünceleri

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında evlilik üzerine görüşlerini paylaşan Burak Sergen, "Dengeyi tutturabilirseniz mutlu olmamanız için sebep yok. Peki, hiç mi tartışmayalım, hiç mi kavga etmeyelim? Bunlar da evliliğin içinde olan şeyler. Ama dozunu ayarlamanız ve sonunda barışmanız kaidesiyle," dedi. Bu ifadeleri, evliliğin zorlukları ve ilişkilerin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Burak Sergen'in sosyal medya paylaşımları ve evlilik üzerine yaptığı açıklamalar, hem hayranları hem de takipçileri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Oyuncunun önümüzdeki dönemdeki projeleri ve özel hayatındaki gelişmeler merakla bekleniyor.