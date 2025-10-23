Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın Kızı Suzan Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ve fenomen eşi Oben Alkan, 2023 yılında dünyaya gelen kızları Suzan’ın ani rahatsızlığı nedeniyle büyük bir endişe yaşadı. Küçük Suzan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve doktorlar tarafından yoğun bakım servisine alındı. Aile, yaşanan bu durum karşısında büyük bir korku ve belirsizlik içerisinde kaldı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın Kariyerleri

Bora Akkaş, Türk televizyon dünyasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda boy göstermiştir. Son olarak Veliaht dizisinde “Zafer Karslı” karakteri ile dikkat çekmiştir. Eşi Oben Alkan ise sosyal medya fenomeni olarak tanınmakta olup, geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Çiftin minik kızı Suzan, doğduktan kısa bir süre sonra sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Suzan'ın Sağlık Durumu

Minik Suzan’ın aniden rahatsızlanması, aileyi derinden etkiledi. Yapılan muayenelerde, küçük çocuğa zatürre teşhisi konuldu ve bu nedenle yoğun bakım servisine alındı. Oben Alkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hala yoğun bakımdayız. ‘Yarın çıkar’ diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medyada Destek Yağdı

Oben Alkan’ın yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı. Aile, bu süreçte kendilerine destek veren takipçilerine ve sevenlerine teşekkür etti. Minik Suzan’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği bilgisi edinildi. Aile, kızlarının sağlık durumuna dair gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini belirtti.