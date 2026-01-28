Blok3, Spotify'dan Kaldırılan Şarkıları İçin Hukuki Süreç Başlatacak

Dolar
Son dönemin öne çıkan Türk rap müzisyenlerinden Blok3, birçok şarkısının Spotify platformundan kaldırılmasının ardından sert bir açıklama yaparak durumu hukuki boyuta taşımayı planladığını duyurdu. Özellikle Obsesif albümünü de kapsayan bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Şarkıların Kaldırılma Nedeni Üzerine Açıklamalar

Blok3, şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasının ardında yatan sebebi bir teknik aksaklık değil, bilinçli bir saldırı olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şarkılarım sahte claim ile kaldırıldı. Mailimin çalındığını düşünüyorum," ifadeleriyle durumu özetledi. Şarkıcının açıklamaları, müzik dünyasında merak uyandırırken, bu olayın arkasında kimlerin olduğuna dair sorular gündeme geldi.

Blok3'ün Tepkisi ve Hukuki Süreç

Ünlü rapçi, yaşanan bu duruma karşı kesin bir duruş sergileyerek, "Herkes şunu bilsin ki benimle istediğiniz kadar uğraşın, hiçbir şey değişmeyecek," şeklinde sert ifadeler kullandı. Hukuki süreç hakkında bilgi veren Blok3, durumu araştırmaya devam ettiğini ve bu olayın sorumlularını bulacağına dair kararlılığını vurguladı. "Mahkeme süresince herkes bedelini ödeyecek," diyerek, konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Şarkıların Yeniden Yayına Alınması

Blok3, ekibiyle birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda kaldırılan şarkılarının tekrar yayına alındığını açıkladı. Bu gelişme, sosyal medyada birçok takipçisi tarafından sevinçle karşılandı. Ünlü rapçi, son paylaşımında bazı kişilerin sevincinin kısa sürdüğünü belirterek, "Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı," ifadelerini kullandı. Bu durum, müzik camiasında Blok3'ün kararlılığı ve azmi açısından olumlu bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Yaşanan bu olay, müzik platformlarında telif hakları ve içerik yönetimi konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirmişken, Blok3'ün durumu takip eden birçok kişi tarafından dikkatle izleniyor. Gelişmeler, müzik endüstrisindeki çeşitli dinamiklerin nasıl işlediğine dair önemli ipuçları sunuyor.

