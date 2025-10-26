Dolar
America Ferrera'dan Hollywood'a Çağrı: 'Ayağa Kalkma Zamanı'

America Ferrera’dan Hollywood’a Çağrı: 'Ayağa Kalkma Zamanı'

Yayınlanma
14
America Ferrera’dan Hollywood’a Çağrı: 'Ayağa Kalkma Zamanı'
Okunma Süresi: 2 dk

ABD'de Eleştirmenlerin Seçimi Derneği tarafından düzenlenen Latin Sineması ve Televizyonu Kutlaması'nda, ünlü oyuncu America Ferrera, aldığı Trailblazer Ödülü ile dikkatleri üzerine çekti. Los Angeles'ta gerçekleşen ödül töreninde sahneye çıkarak etkileyici bir konuşma yapan Ferrera, Hollywood’daki sanatçılara toplumları güçlendirme çağrısında bulundu.

Hikâye Anlatıcılığının Gücü

Ferrera, konuşmasında hikâye anlatıcılığının topluluklar üzerindeki etkisine vurgu yaptı. “ABD bir krize doğru hızla ilerliyor. Hollywood'da bizler sivil toplum olmalıyız. Sanatçılar ve anlattığımız hikâyeler bu dönemde önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullanan Ferrera, sanatsal anlatımın toplumsal değişim için bir araç olabileceğini belirtti. Bu bağlamda, kendisinin de bir göçmen olarak yaşadığı zorlukları ve bunların toplum üzerindeki etkilerini aktardı.

Göçmen Karşıtı Politikalara Tepki

Ferrera, ailesinin 1970’lerde Honduras’tan ABD’ye göç ettiğini hatırlatarak, göçmen karşıtı politikalara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirerek, adaletsizlik karşısında sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu belirtti. “Yazdığımız ve oynadığımız karakterler kadar cesur olmanın, ayağa kalkıp sesimizi duyurmanın zamanı geldi” diyen Ferrera, sanatın gücünü ve bunun toplumsal değişim için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Sanatın Dönüştürücü Gücü

America Ferrera, sanatın sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorunlara ışık tutma ve değişim yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. “Sanatımızı, yaşamak istediğimiz dünyayı inşa etmek için kullanmalıyız” diyerek, Hollywood’daki meslektaşlarına ilham vermeyi amaçladı. Bu yaklaşım, birçok sanatçının toplumsal konulara duyarlılığını artırma ve sanatın toplumsal değişimdeki rolünü güçlendirme yönünde bir çağrıdır.

