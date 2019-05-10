Kusursuz görünmenin yaşı 18'e düştü

Amerikan Estetik ve Plastik Cerrahi Akademisi'nin veri sonuçlarına göre , ülkede son beş yıl içerisinde 18-37 yaş arasındaki kadınlarda yüzlerine dolgu işlemi yaptıranlarda yüzde 20 yükselme gözlendi ve estetik,kozmetik amaçlı yüze işlemde bulunduranların yaşı 18'e kadar geriledi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda özellikle, kusursuz görünme,bu artışta en önemli sebepler arasında temsil edildi.

Market Place sitesinin bilgisine göre genç kadınlar telefonlarında ki çeşitli filtreler de çektikleri kusursuz fotoğraflara benzemek amacıyla yüz bölgelerine estetik işlemleri yaptırıyorlar.

Habere göre geçtiğimiz yıl Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar,sosyal medyada mükemmel görünme amacının,insanların görünüşleriyle ile ilgili takıntılara sebep oluşturabilcek akıl sağlığı hastalıklarına neden olabileceği uyarısında bulundu.Araştıma verilerine göre estetik cerrahi isteğinde bulunan hastaların yüzde 13,1'inin kendi görünümleriyle ilgili takıntılı olduğu sonuçlandı.