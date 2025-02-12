Kuruluş Osman 180. Bölümde Büyük Hesaplaşma! Osman Bey Söğüt İçin Harekete Geçiyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını konu alan ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken dizinin 180. bölümü, 12 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Osman Bey’in Gözü Söğüt’te!

Osman Bey, büyük bir mücadele sonrası Lucas’ı saf dışı bırakarak düşmanlarına sert bir mesaj vermiştir. Ancak bu zafer yeterli değildir; Osman Bey için bir sonraki hedef Söğüt’ü yeniden ele geçirmek olacaktır. Ulugan ve Sofia’yı ağır bir yenilgiye uğratan Osman Bey, Söğüt’ü geri almak için yeni bir plan yapar. Peki, Osman Bey bu amacına ulaşmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Saruca İçin Tehlike Çanları Çalıyor!

Osman Bey, Söğüt’ü kurtarma planlarını uygulamaya koyarken Ulugan da boş durmaz. Osmanlı’nın Uçlardaki varlığını sona erdirmeye kararlı olan Ulugan, Osman Bey’e beklenmedik bir darbe vurmaya hazırlanır. Bu savaş sırasında Saruca’nın akıbeti ne olacak? Osman Bey’in en sadık adamlarından biri olan Saruca, şehit mi düşecek?

“Bundan gayrı ölmek bana, yaşamak size haram!"

Kuruluş Osman 180. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de!#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/lDjIfZdK1t — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) February 10, 2025

Cerkutay ve Oğlu Gazi Tehlikede!

Osman Bey düşmanlarıyla mücadele ederken, Cerkutay ve oğlu Gazi ise İlbayların elinde tutsaktır. Cerkutay’ın kaderi ne olacak? Onu bekleyen en büyük tehlike, öz kardeşi Altuga’nın elinden mi gelecektir? Ülgen’in yüreğini dağlayan bu esaret, nasıl bir sonuca varacaktır?

Bala Hatun’un Hayatı Tehlikede!

Osman Bey, Söğüt için savaş verirken, Sofia’nın hedefinde ise Bala Hatun vardır. Osman Bey’e zarar vermek isteyen Sofia, Bala Hatun’a bir tuzak kurar ve onu kaçırır. Planlarında Poena’nın da desteğini alan Sofia, Bala Hatun’u Kayı Obası’nda esir alır.

Bu esaret, Bala Hatun ile Begüm Hatun arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olacaktır. Ancak Bala Hatun, ne olursa olsun boyun eğmeyecektir. Kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacak olan Bala Hatun, Sofia ve Begüm Hatun’un şeytani planlarına karşı koyabilecek mi?

Begüm Hatun’un İntikamı: Bala Hatun Ateşe Veriliyor!

Begüm Hatun, düşmanlık beslediği Bala Hatun’a büyük bir tuzak kurar. Onu içinde bulunduğu kulübeyle birlikte ateşe verir. Osman Bey, Bala Hatun’u kurtarmak için zamanla yarışırken, bu büyük felaketi engelleyebilecek mi? Bala Hatun alevlerin arasından sağ çıkabilecek mi?

Osman Bey İçin Artık Tek Bir Hedef Var: İntikam!

Bala Hatun’u kurtarmak için gelen Osman Bey, karşılaştığı manzara karşısında kahrolur. İçinde bulunduğu acı ve öfke, onu düşmanlarına karşı daha da sertleştirir. Artık onun için tek bir hedef vardır: Bala Hatun’un intikamını almak!

Kuruluş Osman, yeni bölümüyle yine büyük bir heyecan sunacak. Osman Bey’in vereceği mücadele, Kayı Obası’nın kaderini nasıl etkileyecek? Bütün bu soruların cevabı, 12 Şubat Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.