Teşkilat’ta Büyük Hesaplaşma: Korkut, Altay’ı Vurdu!

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, 131. bölümüyle yine nefesleri kesti. Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımı, sürükleyici hikayesi ve yüksek temposuyla reytinglerde birinci sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Son bölümde yaşananlar, izleyicileri büyük bir şokun içine sürükledi.

Altay ve Makinist İçin Zorlu Yolculuk

Altay, Makinist’i Türkiye’ye getirmek için belirlenen güzergâh doğrultusunda harekete geçti. Ancak Makinist’in Teşkilat’ın elinde olması, Kraliçe Kate’i adeta çılgına çevirdi. Makinist’in konuşması halinde tüm planlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kraliçe, Altay’ın durdurulması için tüm gücünü seferber etti.

Altay ve ekibi saldırı altına alınırken, Sancaktarlar devreye girerek Altay’ın güvenli bir şekilde Türkiye’ye giriş yapmasını sağlamak için kendilerini feda ettiler.

Korkut ve Ejder Arasında Gerilim Tırmanıyor

Öte yandan Korkut ve Ejder arasındaki güç savaşı giderek büyüyor. Kraliçe’nin adamı Levent’in gelişiyle, bu çatışma farklı bir boyuta taşındı. Kraliçe, Korkut ve Ejder’in birlikte çalışmasını emretti. Her iki taraf da bu ortaklıktan memnun olmasa da çıkarları doğrultusunda teklifi kabul etmek zorunda kaldı.

Bu gelişmelerin ardından Akif Başkan, Korkut’a tam yetki vererek silahını geri teslim etti. Korkut, elindeki tüm imkanları kullanarak düşmanlarına karşı harekete geçti. Ancak Ejder, Korkut’a güvenmeyerek onu saf dışı bırakmak için plan yapmaya başladı.

Ejder, Korkut’un aşiretiyle olan geçmişinden yararlanarak onu bir tuzağa çekmeyi amaçladı. Ancak Korkut, Hamdi’nin yardımıyla bu durumdan kurtulmayı başardı.

Makinist ve Altay Tehlikenin İçinde

Makinist’in sağlık durumu kötüleşince, Altay onu hemen hastaneye götürdü. Ancak örgüt tarafından kontrol edilen hastanede, Altay büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Kimliğinin deşifre olmasıyla birlikte ortalık karışırken, destek ekibi tam zamanında yetişerek Altay ve Makinist’i kurtardı.

Bu sırada Kate’in talimatıyla hareket eden Selen, Neslihan’ı adım adım izlemeye devam etti. Kate’in amacı, Neslihan’ın planlarını kontrol altında tutmaktı.

Büyük Karşılaşma: Korkut, Altay’ı Vurdu!

Altay ve ekibi, Makinist sayesinde sevkiyatın konum bilgisine ulaştı ve operasyon için harekete geçti. Ancak Korkut’un devreye girmesiyle büyük bir gerçek ortaya çıktı: Sevkiyatın sadece bir kısmı ele geçirilmiş, geri kalan kapsüllerin nerede olduğu hala bilinmiyordu.

Bu kritik gelişmenin ardından Akif Başkan ve Neslihan, Altay’a ulaşmaya çalıştı ancak iletişim kesildi. Bunun üzerine Akif Başkan, Altay’ı durdurması için Korkut’u devreye soktu.

Korkut, Altay’ı durdurmak için harekete geçti. Ancak her iki taraf da ülkeleri uğruna geri adım atmaya niyetli değildi. Ejder’in hayatını kurtarmak için ortaya çıkan Korkut, Altay ile karşı karşıya geldi. İkili arasındaki büyük yüzleşme, beklenmedik bir sonuca ulaştı. Korkut, Altay’ı vurdu!

Bu şok edici gelişme, dizinin yeni bölümü için büyük bir merak uyandırdı. Altay’ın akıbeti ne olacak? Korkut’un bu hamlesi, Teşkilat içinde nasıl yankı bulacak?

Teşkilat, yeni bölümleriyle her pazar TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.