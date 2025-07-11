Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde, 1995’te yaşanan soykırımın unutulmaması amacıyla kurulan Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

Müze, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Srebrenitsa Anıt Merkezi’nin ortak projesiyle, katliamların işlendiği eski bir akümülatör fabrikasında hayata geçirildi. Açılışa Türkiye'den gelen heyetle birlikte Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljko Komsic de katıldı.

Kurbanlara ait eşyalar ve görüntüler sergileniyor

Müzede, 1992–1995 yıllarında yaşanan savaşta katledilen binlerce Boşnak’a ait kişisel eşyalar, fotoğraflar ve döneme ait görüntüler yer alıyor. Kurtulmuş, açılış sırasında bu bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı ve müze için hazırlanan anı defterini imzaladı.

Açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, insanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

TİKA’dan kalıcı destek

Müzenin, sadece Bosna Hersek için değil, tüm dünya için tarihi bir hafıza merkezi olacağını belirten yetkililer, TİKA’nın desteğiyle hayata geçirilen projenin uluslararası farkındalığı artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Srebrenitsa soykırımı hafızalarda tazeliğini koruyor

11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da yaşanan soykırımda, BM koruması altındaki bölgeye sığınan en az 8.372 Boşnak erkek, Ratko Mladic komutasındaki Sırp güçleri tarafından sistematik biçimde katledildi. Kurbanların çoğu toplu mezarlara gömüldü. Cesetleri yıllar sonra kimlik tespitiyle bulunarak her yıl 11 Temmuz’da Potoçari’de defnediliyor.