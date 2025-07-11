İstanbul’da “Casperlar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Elebaşı olduğu belirtilen “Hamuş” kod adlı İsmail Atız ise Almanya’da yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede “kasten öldürme”, “nitelikli yağma”, “iş yeri kurşunlama”, “uyuşturucu ticareti”, “fuhuş” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlara karıştığı belirlendi.

İstoç çevresinde hâkimiyet kurma çabası

Soruşturma dosyasında, “Casperlar”ın rakip suç örgütü “Daltonlar”a karşı düşmanca tutum sergilediği ve özellikle Bağcılar’daki İstoç Ticaret Merkezi çevresinde kontrol sağlamak için çok sayıda esnafa silahlı baskı kurduğu tespit edildi.

231 adrese eş zamanlı baskın

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 126 kişiye yönelik İstanbul genelinde 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 70 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 sentetik hap ve 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sosyal medyaya da erişim engeli

Örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 45 sosyal medya hesabı için Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı verildi.

Elebaşı Almanya’da yakalandı

Silahlı suç örgütüne bağlı 116 farklı eylemin tespit edildiği soruşturmada, bugüne kadar 150 kişinin tutuklandığı, 14 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan örgüt lideri İsmail Atız’ın Almanya’da yakalandığı, iade sürecinin ise sürdüğü açıklandı.