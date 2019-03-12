Konya'da Üretilen İnsansı Robota Yüz Eklendi

Akınrobotics tarafından Konya'da üretilen insansı robot Akıncı-4'e yüz eklendi. Tatma hariç dört duyu kullanabilen robot, dört duyuyu kullanabiliyor. Yürüme kabiliyeti de arttırılan robot insanları tanıyıp cevap verebiliyor.

Yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilen ve yürüyüp yön değiştirebilen Akıncı-4, merdiven de çıkabiliyor. Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robotun sohbet edebilmesi ve insansı hareketlerde bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Özgür Akın, robotun tamamen yerli imkanlarla üretildiğini belirtti.