Konut Fiyatlarındaki Reel Düşüş 9 Ayı Buldu: Uzmanlardan 2025 Öngörüleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, konut fiyatlarındaki reel düşüş trendi 9. aya ulaştı. Ekim ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), yüzde 2,1 artarak 151,1 seviyesine yükseldi. Ancak yıllık bazda nominal yüzde 26,8’lik artışa rağmen, enflasyon etkisiyle reel bazda yüzde 14,7’lik bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, bu eğilimin 2025’in ilk çeyreğine kadar devam edebileceğini belirtiyor.

Konut Piyasasında Reel Düşüş Devam Ediyor

Konut fiyatlarının reel olarak düşmeye devam etmesi, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, reel faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda, konut fiyatlarındaki bu trendin orta vadede devam edebileceğini öngörüyor.

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, fiyatların önümüzdeki dönemde enflasyona paralel bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, "Bu durum, özellikle alıcılar için avantajlı bir süreç yaratabilir," dedi.

2025 İlk Çeyrek Tahminleri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, reel düşüşün 2025’in ilk çeyreğine kadar sürebileceğini belirtti. Akdoğan, "Mevduat faizlerindeki düşüş ve konut kredilerine erişimin kolaylaşmasıyla bekleyen talebin harekete geçeceğini düşünüyoruz," dedi. Özellikle konut kredisi faiz oranlarında olası bir düşüşün, piyasadaki dengeleri değiştirebileceği vurgulandı.

Talepte Artış Beklentisi

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise, TCMB'nin beklenen faiz indirimlerinin kredi faizlerine yansıması durumunda konut talebinin artacağını savundu. Yüksek kira bedellerinden kaçınan birçok kişinin, kredi taksitlerini tercih etmeye başladığını belirten Özcan, bu durumun talebi canlı tuttuğunu ifade etti.

Özcan ayrıca, konut stoklarının azalmasının piyasa üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekerek, talepteki bu canlanmanın fiyatları yeniden yükseltebileceğini belirtti. "Mevcut stokların azalması, fiyatlarda tekrar yükseliş eğilimi yaratabilir," dedi.

Faiz İndirimlerinin Etkisi

2024 yılı başlarında beklenen faiz indirimleriyle birlikte konut piyasasında hareketlilik öngörülüyor. Uzmanlar, konut kredilerine erişimin kolaylaşmasının, gerileyen fiyatların yeniden yükselişe geçmesine neden olabileceği görüşünde. Ancak bu süreçte enflasyonun seyri ve genel ekonomik durumun, piyasadaki değişim üzerinde belirleyici bir etkisi olacağı ifade ediliyor.

Piyasa Dinamikleri ve Gelecek Beklentileri

Konut fiyatlarının reel düşüş trendinde olması, alıcılar için fırsatlar sunarken, piyasanın genel dinamikleri üzerinde de etkili oluyor. Kredilere erişim kolaylaştıkça, talebin artması ve fiyatların tekrar yükselişe geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun dengeli bir piyasa yaratmak adına dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sonuç olarak, konut fiyatlarındaki reel düşüş, alıcılar için bir fırsat dönemi sunuyor. Ancak faiz oranlarındaki değişimler ve konut stoklarındaki azalma, piyasadaki dengeleri etkileyebilir. 2025’in ilk çeyreği, bu trendin geleceği açısından kritik bir dönem olacak.