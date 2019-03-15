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Kanlı Cuma!..namaz kılan müslümanları katlettiler
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kanlı Cuma!..namaz kılan müslümanları katlettiler

Yeni Zellanda'da cuma namazı kılınırken, camiye ağır silahlarla giren gözü dönmüş teröristler yaklaşık 200 müslümanın üstüne açtıkları ateşle ilk belirlemelere göre 49 kişiyi öldürdü, 50'den fazla müslümanı yaraladı.

Yeni Zellanda'da cuma namazı kılınırken, camiye ağır silahlarla giren gözü dönmüş teröristler yaklaşık 200 müslümanın üstüne açtıkları ateşle ilk belirlemelere göre 49 kişiyi öldürdü, 50'den fazla müslümanı yaraladı. 

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2 CAMİYE SALDIRDILAR

Kan dondurucu olay Yeni Zelanda'nın Cristchurchve Linwood şehirlerinde meydana geldi. Cuma namazını kılmak için Al Noor Camisine giden müslümanlar ibadetlerini yerine getirirken 1'i kadın 3 saldırgan camiye silahları ile girerek müslümanların üzerine yaylım ateşi açtı. Yaptıkları eylemi aynı zamanda sosyal medya üzerindne yayınlayan saldırganlar acımadan önlerine gelen herkesi vurdu.

KATLİAM DÜNYA'DA ŞAŞKINLIK YARATTI

Katliam başta Yeni Zelanda olmak üzere dünya'da infial yarattı. Yeni Zelanda hükümeti bu menfur saldırının ülke tarihinde yaşanan en kanlı olay olduğunu açıkladı. Polisin annıda önlem alarak saldırganları yakaladığı ve sorguya aldığı öğrenildi. Saldırganlardan birinin olay anını sosyal medya'dan canlı yayınladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

SALDIRGAN CANLI YAYIN YAPMIŞ
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birisinin eski bir asker olduğu açıklanırken, bu caninin yaptığı eylemi sosyal medyadan canlı yayınladığı öğrenildi. Arabasıyla caminin yakınlarına gelen Brenton Tarrant adlı saldırgan, içeriye girmeden önce kamerayı kendisine çeviriyor, ardından silahlarını alarak camiye doğru ilerliyor.

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AMBULANSLAR HASTANELERE YARALI TAŞIDI

Girişe geldiği anmda ateş etmeye başlayan saldırgan,yaşanan paniğe aldırmadan soğukkanlılıkla kurşun yağdırmaya devam ediyor.
Kanlı saldırının hemen sonrasında bir çok ambulans camiye geldi. Polisin müdahalesi ile saldırganlar kısa bir süre içinde yakalandı. Aynı anda Linwood camisinde saldırı gerçekleştiği gelen haberler arasında.

CAMİLER BİR HAFTA KAPALI

Cuma namazı kılınan iki camiye yapılan kanlı saldırıdan sonra Yeni Zelanda hükümeti ülke genelinde bulunan diğer camilerin bir hafta boyunca açilmamasını isteyerek olayın soruşturmasınının devam edeceğini açıkladı.

ÖLENLER ARASINDA TÜRK YOK
Öte yandan Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, ölen müslamünlar arasında Türk bulunmadığını bildirdi. Türkiye'de ise bütün camilerde cuma namazında Yeni Zelanda'da şehit olan müslümanlar için dular edilecek, ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.


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