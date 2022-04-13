Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık

Kalp sağlığı için bunlara dikkat!.. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara..Son yıllarda yaşa bakmaksızın yaygınlaşan ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada var yer alan kalp ve damar hastalıklarının hayat tarzı ile doığrudan ilişkili olduğunu biliyor muydunuz?

UZMANLAR UYARIYOR

Dünya'da ve ülkemizde kalp ve damar hastalıkları ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır. Oysa kalp hastalıklarına davetiye çıkaran yanlış alışkanlıklardan vazgeçilmesi ile kalp ve damar hastalığından ölümlerin yüzde sekseni engellenebilir diyen Kardiyoloji uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel kalp sağlığını olumsuz etkileyen 9 hatalı alışkanlığı anlatarak önemli uyarıl ve önerilerde bulundu.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel

UYKU KALİTESİ ÖNEMLİ

Günde yedi-sekiz saatten az uyku vücut stresine sebep olarak kalp hastalıklarını tetikler. Rutin olarak dört, beş, altı saat uyuyan kişilerde diyabet, hipertansiyon ve obezite riskinin arttığı gösterilmiştir. Ayrıca, uyku yoksunluğunun düşük dereceli enflamasyona sebep olabileceğine dair kanıtlar da vardır.

DİŞ VE DİŞ ETİ SAĞLIĞINI İHMAL ETMEYİN

Yapılan bilimsel çalışmalar; tedavi edilmeyen diş eti hastalıklarının, kan damarlarının iç tabakasında fonksiyon bozukluğuna sebep olarak koroner arter hastalığını başlatabildiğini göstermiştir. Ayrıca özellikle çocukluğunda ülkemizde de yaygın görülen Beta hemolitik strepkokok enfeksiyonuna bağlı kalp romatizması gelişen hastalarda sonraki yıllarda da gelişen diş eti hastalığı doğru tedavi edilmezse kalp kayaplarında hayati tehlikeye yol açabilecek yeni enfeksiyon riskini de arttırabilmektedir.

AŞIRI TUZ TÜKETME

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) günde en fazla 5 gram, yani bir silme tatlı kaşığı tuz tüketilmesini ömermektedir. Ancak ülkemizde tuz tüketimi bu miktarın oldukça üzerindedir. Kan basancını arttırdığı bilinen sodyum, birçok sağlıksız işlenmiş gıdada önemli bir bileşendir. İçeriğinde sodyum bulunan işlenmiş besinler, cipsler, salamura besinler (Zeytin, peynir, turşu) tuzlu bisküviler, krakerler, konserveler ve ekmektir. Günkük sodyum alımınız arttıkça, sağlığınız tehlikeye girer.

TEMBELLİK YAPMA HAREKET ET

Kalp hastalıklarından korunmak için haftada 150 dakika egzersiz yapılması önerilmektedir. Yani haftanın 5 günü 30'ar dakika egzersiz yapılmalıdır. Ancak egzersiz yapmaya yeni başlayan kişilerin kısa ve düşük tempo ile başlayıp zamanla önerilen egzersiz süresine çıkmasarı önerilir. kişiliğinize uygun bir egzersiz türü seçmek işinizi kolaylaştırabilir.

VÜCUDA YETERSİZ MAGNEZYUM ALIMI

Magnezyum eksikliği, çarpıntı, uykusuzluk, yorgunlik hissi, baş ağrısı, kas kampları ve nihayetinde yüksek tansiyon, diyabet hastalığını tetikleyerek kardiyovasküler hastalık oluşumuna sebep olabilmektedir. Diyetimizde pazı, ıspanak, brokoli gibi bolca magnezyum içeren koyu yeşiy yapraklı sebzelere, badem, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu yemişlere, balkagillere yer vermek bu sebeple oldukça önemlidir.

DOYMUŞ YAĞ İÇEREN BESİNLERİ FAZLA TÜKETMEK

Diyetle alınan yağ miktarının artması, kandaki yağ düzeylerinin artmasıla doğru orantılıdır. Doymuş yağların fazla tüketim kalp damar hastalıklarını arttırmaktadır. Doymuş yağlır; oda sıcaklağında katı halde bulunan, doymuş yağ içeriği yüksek olan yağlardır. Doymuş yağları en fazla içeren ürünler: salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünleri, burgerler, kızartılmış hazır yiyecekler, kekler, bisküviler, tereyagı, sert peynirler, kremalar, derili tavuk gib ikümes hayvanları ve yağlı etlerdir. O nedenle bu besinleri tüketirken çok dikkat etmek gerekir.

FAZLA KAFAYA TAKMA STRESİ AŞ

Kişi stres altında olduğfnda adrenalin isimli bir hormon salgılanır bu da geçici olarak kalp aşını ve nefes alıp vermeyi hızlandırır. Düşük düzeyde stres yaşamını itici gücü ikeny artan stres düzeyde stres yaşanın itici gücü iken, artan stres düzeyine sürekli maruz kalmak ise; kalbin hızlı çalışmasına, kalbin kanı pompalamada zorlanmasına, tansiyonun yükselmesine, kalbi besleyen damarların büzüşmesine ve kandaki kolesterol düzeyinin yükselmesine sebep olur. Aşırı yorgun ya da stresli hissetiğimiz zamanlarda size iyi gelecek. morilinizi yükseltecek şeyler yapmalısınız. Stres ile mücadelede bazen en kolay yöntem bazen sadece gülümsemek kadar basit olabilir. Örneğin; bir arkadaşını arayın ve onunla keyifli şeylerden bahsedin yada açık havada yürüyün. Komik bir kitaba başlayarak kendinizi eğlendirin. Kısacası o anki durumunuzdan uzaklaşıp başka bir ruh haline geçmeye çalışın.

GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN KAÇIN

Gazlı içeceklerin içerdiği fazla sodyum özellikle yüksek tansiyon hastalarında kan basıncının kontrolden çıkmasına sebep olarak çok yükselmesine sebep olabilir. Yine yüksek şeker içeren içeceklerin fazlaca tüketilmesi insülin direncine sebep olarak kalp hastalıklarını artırabilir.

SİGARA İNSANLIĞIN DÜŞMANI

Sigara içilmesi kalp hastalıklarının oluşmasındaki başlıca faktörlerden birisidir. Sigara içenlerde kalp hastalığı riski, sigara içmeyenlerle mukayese edildiğinde 2-5 kat daha fazladır.Uzun yıllar boyunca sigara içmek, ömrü ortalama 10-12 yıl azaltmaktadır. Ancak, sigarayı bırakmak için hiçbsir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Yapılan çalışmalara göre, sigaranın bırakılmasından sonraki 3 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yarıya düşüyor, altı yılın sonunda ise sigara içmeyen kişilerin düzeyine iniyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmak için en doğru zaman hemen şimdi.