Kadınlar Türkiye Kupasında Şampiyon Belli Oluyor

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonun belirleneceği Türkiye Kupası Dörtlü Finali, 7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

İLK GÜNDE YARI FİNAL

Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final ilk gününde yarı final maçları oynanacak. Konyaaltı Belediyesi SK_Yenimahalle Belediyesi SK maçı saat 13.30'da başlarken, karşılaşmayı Mehtap Şimşek ile Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisi yönetecek.



Kastamonu Belediyesi GSK- Yalıkavakspor arasında oynanacak diğer yarı final maçı ise 16.00'da başlayacak ve bu maçı Murat Çelik ile Cengiz Ömer ikilisi yönetecek. Yarı finalde galip gelen takımların karşılaşacağı final maçı ise 8 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. 3-4'lük maçı ise saat 13.00'te başlayacak.

Final maçının ardından düzenlenecek tören ile kupa ve madalyalar verilecek. Yarı Final ve final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kupada 4 kez final oynayan yenimahalle Belediyesi SK, 2 kez (2015- 2017) kupayı kazanma başarısı gösterdi. 3 kez final oynayan Kastamonu Belediyesi GSK ise 1 kez (2021) kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Hentbol Spor Salonu'nda oynanacak Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final Program Şöyle:

Yarı Final/ 7 Mayıs 2022

13.30 Konyaaltı Belediyesi SK- Yenimahalle Belediyesi SK

16.00 Kastamonu Belediyesi GSK-Yalıkavakspor

3.-4.'lük Maçı / 8 Mayıs 2022 13.00

Konyaaltı Belediyesi SK-Yenimahalle Belediyesi SK mağlubu / Kastamonu Belediyesi GSK- Yalıkavakspor mağlubu

Final /8 Mayıs 2022 15.00

Konyaaltı Belediyesi SK- Yenimahalle Belediyesi SK galibi / Kastamonu Belediyesi GSK- Yalıkavakspor galibi