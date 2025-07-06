Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil edecek genç judocuları yetiştirmek üzere uzun vadeli bir hazırlık sürecine başladıklarını açıkladı. Kocaeli’de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası sırasında konuşan Huysuz, judo branşında altyapının güçlenerek ilerlediğini belirtti.

Türkiye genelinde güçlü bir altyapı kuruldu

81 ilde kurulu altyapılar ve 253 kadrolu antrenörle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Huysuz, 180 bin lisanslı sporcuya ulaştıklarını söyledi. Aktif sporcu sayısının ise 40 bin civarında olduğunu dile getiren Huysuz, özellikle 13-15 yaş grubuna odaklandıklarını ifade etti. “Bu yaşlar judo temellerinin oturduğu dönem. Kamp sayısını artırarak geleceği şekillendiriyoruz” dedi.

Olimpiyat kotasında gençler öne çıkıyor

Huysuz, olimpik kadroda 20-25 sporcunun yer aldığını ve bunlardan 10-12’sinin 18-19 yaş grubunda olduğunu vurgulayarak, gençlerin performansından memnun olduklarını belirtti. “İki olimpiyattır yıldızlardan gelen sporcularımız büyüklerde de başarı gösteriyor. Bu geçişi başardık” dedi.

Judo ders olarak okullara girdi sporcu sayısı arttı

Judonun seçmeli ders olarak yer aldığı okulların sayısının arttığını ve bunun sporcu sayısına doğrudan yansıdığını kaydeden Huysuz, “50 ilde 50 okulda öğrenciler doğrudan salona geçiyor. Bu hem maddi hem zamansal açıdan avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Geçmişin hatalarından ders çıkarıldı

Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan’dan sonra judoda süreklilik sağlanamadığını belirten Huysuz, önceki yönetimlerin stratejik hatalarına değindi. “O dönemki sistem devam etseydi daha fazla şampiyon yetiştirebilirdik. Şimdi altyapıya yeniden yatırım yapıyoruz” dedi.

Judonun yönetimi artık sahadan geliyor

Sezer Huysuz, Türk judosunun emin ellerde olduğunu vurguladı. Kendisi gibi judonun içinden gelen isimlerin federasyon yönetiminde yer almasının büyük avantaj olduğunu belirten Huysuz, “İnançlıyız. Bu çocuklarla yeniden tarih yazacağız” dedi.