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Jimnastik Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandık
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Jimnastik Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandık

Bakü'de yapılan Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda erkekler halka aletinde ülkemizi temsil eden milli jimnastikçi İbrahim Çolak gümüş madalya kazandı.

 

621b40dcae298bf50853820f (1)Bakü'de yapılan Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda erkekler halka aletinde ülkemizi temsil eden milli jimnastikçi İbrahim Çolak gümüş madalya kazandı.

Erkekler halka aletinde ülkemizi temsil eden Bioxcin'in desteklediği milli jimnastitçi İbrahim Çolak, 31 Mart_3 Nisan 2022 tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Bakü Artistik Jimnastüik Dünya Kupası'nda (FIG Apparatus World Cup 2022) gümüş madalya kazandı. Yarışmanın ilk gününde finale kalan genç sporccu İbrahim Çolak, ikinci günde 12.177 puanla 20. oldu, üçüncü günde 14.700 puanla gümüş madalya aldı.


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