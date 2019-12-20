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Jimmy Durmaz'a 3 maç men
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Jimmy Durmaz'a 3 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a toplam 97 bin lira, Jimmy Durmaz'a da 3 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a toplam 97 bin lira, Jimmy Durmaz'a da 3 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Jimmy Durmaz'a 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 


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