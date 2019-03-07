İzmit'te vapurdan tramvaya ücretsiz aktarma

“Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma” sloganı ile başlatılan son yenilikte yolcu vapuru ve yolcu motoru kullanarak İzmit merkeze gelen vatandaşlar, artık İzmit merkezden tramvaya ücretsiz aktarma yapabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen toplu taşıma hizmetleri tarafından başlatılan yeni proje hayata geçirildi.

Ücretsiz Aktarma

Şehir içi ulaşımda Kocaelili vatandaşların daha sık seferler ile daha hızlı ulaşım amacıyla ücretsiz aktarma seferlerine en son Alikahya bölgesinden tramvaya ücretsiz aktarma hatları Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş ve 55 numaralı Kooperatif ile bir protokol anlaşması imzalanmıştı.

“Vapurdan Tramvaya Ücretsiz Aktarma” sloganı ile başlatılacak yeni uygulama sayesinde İzmit 1 Mart Vapur İskelesi'nde inen yolcular, 2 saatlik bir zaman içerisinde Fevziye Camii aktarma noktasında Akçaray'a hiçbir ilave ücret ödemeden aktarma yapabilecekler.