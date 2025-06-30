İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede Seferihisar’a ulaştı. Alevler nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi, sabotaj şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Yangının ardından bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edilirken, yoğun rüzgar sebebiyle hava müdahalesinde aksaklıklar yaşanıyor.

Vali Elban: Müdahale karadan yoğun şekilde sürüyor

Yangın Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, rüzgar hızının yer yer 117 kilometreye ulaştığını belirtti. Elban, bu nedenle sadece iki büyük yangın söndürme uçağının aktif görev alabildiğini, diğer hava araçlarının ise sınırlı şekilde kullanılabildiğini ifade etti.

Yangına 1113 personel, 122 arazözle müdahale ediliyor

Yangına müdahale için sahada 1113 personel görev yaparken, 122 arazöz, 74 su tankeri ve 84 iş makinesi kullanılıyor. Müdahale, Orman Genel Müdürlüğü ve çevre illerden gelen destek ekiplerle sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangını benzinle başlattığı iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan yangının elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceği yönünde değerlendirmeler de bulunuyor, ancak netlik kazanmış değil.

Tahliye edilen mahalleler ve son durum

Seferihisar’ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı ve Kavakdere mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye sırasında jandarma ve itfaiye ekipleri bölge halkına destek sağladı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi, can kaybı yaşanmadı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bölgeye hareket ettiği ve koordinasyonu sahada sürdüreceği bildirildi.