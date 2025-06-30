Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Cuma gününü 66,33 dolardan kapatan Brent petrol, pazartesi sabahı saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazanarak 66,56 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 64,65 dolarda yer aldı.

Düşen dolar fiyatları destekliyor

Petrol fiyatlarındaki toparlanmada, ABD dolarının zayıflaması etkili oluyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 97,2 seviyesine indi. Bu gelişme, petrol gibi dolarla fiyatlanan varlıkları daha cazip hale getirerek talebi artırdı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcıların dipten alım yapması da fiyatların toparlanmasına katkı sağladı.

OPEC+ üretim artışı yükselişi sınırlıyor

Petrol fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kalmasında ise OPEC+ grubunun ağustos ayında günlük üretimini 411 bin varil artıracağı yönündeki beklentiler etkili oluyor. OPEC+ üyesi 8 ülkenin 6 Temmuz’daki toplantısında bu artışı resmen kararlaştırması bekleniyor.

Bu adım, geçtiğimiz aylarda başlayan üretim artışlarının beşinci adımı olacak. Nisan ayından bu yana gönüllü kesintileri kademeli olarak gevşeten OPEC+, piyasada arz baskısını artırıyor.

Çin etkisi fiyatları baskılıyor

Öte yandan dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’den gelen zayıf talep verileri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Çin'in haziran ayı imalat PMI verisi 49,7 ile beklentileri aşsa da daralma bölgesinde kalmaya devam etti.

Teknik görünümde direnç ve destek seviyeleri

Analistlere göre Brent petrolde teknik olarak 69,26 dolar direnç, 61,01 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu aralıklarda dalgalı seyretmesi bekleniyor.