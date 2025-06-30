Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında tesiste hasar meydana geldi.

Yangın, Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıktı. Depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

71 personel ve 32 araçla müdahale edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 32 araç ve 71 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Ancak tesisin depolama bölümünde ciddi maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.