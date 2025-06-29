İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri durdurmak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütülüyor.

Yangın, Menderes’in Kuyucak ve Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda başladı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

6 uçak ve 23 arazözle müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 yangın söndürme uçağı, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer gönderildi. Ekipler, alevlerin çevre yerleşimlere ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Yangın bölgesinde etkili olan rüzgar, müdahale ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Havadan yapılan yoğun sortilerle yangının kontrol altına alınması hedefleniyor. Yangının yerleşim yerlerine uzak olduğu ancak çevre güvenliği açısından tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.

Bölgedeki mücadele gün boyu sürecek. Ekiplerin gece saatlerinde de müdahaleye devam etmesi bekleniyor.