Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının büyük kısmında kontrolün sağlandığını açıkladı. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde açıklama yapan Yumaklı, Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük yangınlarının tamamen, Sakarya-Bilecik sınırındaki yangının ise büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

Manisa-Akhisar’da durum stabil

Manisa-Akhisar’da çıkan yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, "Orada bizim için endişe verici bir durum görünmüyor" dedi. Sakarya ve Manisa’daki bölgelerde ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Gece boyunca yoğun müdahale yapıldı

Sakarya-Bilecik hattındaki müdahale sırasında, ekiplerin zorlu arazi koşullarına rağmen 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını vurgulayan Yumaklı, bu çalışmanın yangına müdahalenin büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

Yağmur müdahaleyi kolaylaştırdı

Yangın bölgesine sabah saatlerinde başlayan yağmurun etkili olduğunu belirten Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin kesintisiz sürdüğünü, zaman zaman yaşanabilecek tütmelerin ise doğal olduğunu ve kontrol altında tutulduğunu söyledi.