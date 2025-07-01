İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için Türkiye’nin farklı illerinden gelen orman işçileri canla başla mücadele ediyor.

Kuyucak ve Doğanbey mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayılırken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sahada gece gündüz demeden görev yapıyor.

Uyku yok, mola arazöz üstünde

Yangın bölgesinde görev yapan orman işçileri, uykusuz geçen uzun saatlerin ardından araçların üzerinde kısa molalarla dinleniyor. Ekipler, değişken hava koşulları ve sarp arazide büyük özveriyle çalışıyor.

Ankara’dan gelen orman işçisi Numan Aktepe, “72 saattir görevdeyiz, sadece 4 saat uyuyabildik. Yangınla birlikte bizim içimiz de yanıyor,” diyerek duygularını paylaştı.

Rize’den gelen Emirhan Reisli ise 29 saatlik yolculuğun ardından sahaya ulaştıklarını belirterek, “Ailemiz endişeli ama bu bizim görevimiz. Devletimizin yanında olmalıyız,” dedi.

“Yangın çemberinde kaldık”

Yangına müdahale eden ekiplerden Emre Yavuz, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden geldi. Yavuz, yangının çok büyüdüğünü belirterek, “Çemberin içinde kalmış gibiydik. Rüzgar aniden yön değiştiriyor, sürekli yeni odaklar oluşuyor,” ifadelerini kullandı.

Muğla Yatağan’dan gelen Dündar Karadayı ise yangının geniş bir alana yayıldığını ama tüm zorluklara rağmen sahada olduklarını söyledi.

Soğutma çalışmaları başladı

Yangının bazı bölgelerinde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları başlatıldı. Ancak rüzgarın etkisiyle anlık riskler devam ediyor. Ekipler, hem karadan hem havadan müdahaleyi sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlardan yangın bölgelerine yaklaşmamalarını, güvenlik önlemlerine titizlikle uymalarını istedi.