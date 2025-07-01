Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakan Kurum’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İzmir’de 114, Adana’da 8, Manisa’da 6 ve Hatay’da 4 olmak üzere toplam 132 bağımsız birim ağır hasar aldı.

En fazla hasar İzmir’de

Kurum, İzmir’de özellikle Bornova, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerinde yoğun hasar tespiti yapıldığını belirtti. Bu bölgelerde 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin yangından etkilendiği ifade edildi.

“Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, en hızlı şekilde vatandaşlarımızın yaralarını saracağız,” açıklamasında bulundu.

Tüm bölgelerde saha çalışmaları sürüyor

Bakanlık ekiplerinin yangın yaşanan illerde sahada olduğunu vurgulayan Kurum, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da incelemelerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede hem yeniden inşa hem de sosyal destek süreçlerinin hızla devreye alınacağı aktarıldı.