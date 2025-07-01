Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Dolbazlar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeden yükselen dumanlar çevre yerleşimlerden de görüldü.

Müdahale ekipleri bölgede

Yangının ihbar edilmesinin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Yerleşim yerlerine uzak bölgede çıkan yangına karadan müdahale sürerken, hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığı bildirildi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.